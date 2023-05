Medzinárodný menový fond mierne zlepšil svoj odhad rastu americkej ekonomiky v tomto roku. Teraz očakáva, že hrubý domáci produkt Spojených štátov sa v tomto roku zvýši o 1,7 percenta, pričom v aprílovej prognóze uvádzal rast na úrovni 1,6 percenta. Menový fond však znížil svoj odhad rastu najväčšej svetovej ekonomiky v budúcom roku na 1 percento z predtým predpokladaných 1,1 percenta.

„Ekonomika USA preukazuje odolnosť voči výraznému sprísneniu fiškálnej a menovej politiky, ktoré nastalo minulý rok,“ uviedol MMF v piatkovej správe. Poukázal najmä na priaznivý vývoj spotrebiteľských výdavkov. Za pretrvávajúci problém americkej ekonomiky označil vysokú infláciu. Americká centrálna banka preto pravdepodobne ponechá dlhší čas úrokové sadzby na vysokej úrovni.

Šéfka MMF Kristalina Georgievová uviedla, že americké ministerstvo financií by malo pomôcť Fedu v boji proti inflácii sprísnením fiškálnej politiky. Spojené štáty musia vynaložiť väčšie úsilie na zníženie verejného dlhu.

Georgievová tiež uviedla, že MMF by rád videl čím skôr dohodu o zvýšení dlhového stropu, ktorá by odvrátila hrozbu platobnej neschopnosti americkej vlády. Varovala pritom, že strata dôvery v dlhopisy americkej vlády by vyvolala otrasy vo svetovej ekonomike.