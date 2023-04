Dočasne poverený minister hospodárstva Karel Hirman podpísal vyhlášku, ktorou sa dočasne zakazuje vstup vybraných poľnohospodárskych produktov a potravín z Ukrajiny alebo s pôvodom z Ukrajiny na územie Slovenskej republiky. Vyhláška nadobudla účinnosť dňom vyhlásenia. Informovala o tom hovorkyňa Ministerstva hospodárstva SR Mária Pavlusík.

Spresnila, že schválená vyhláška zakazuje prepustenie vybraných produktov a potravín z Ukrajiny alebo s pôvodom z Ukrajiny na územie Slovenska do colného režimu – prepustenie do voľného obehu, aktívny zušľachťovací styk, konečné použitie alebo colné uskladňovanie. Okrem tých produktov, ktoré boli prepustené do colného režimu tranzit alebo ktoré budú pri vstupe na územie Slovenska prepustené do uvedeného colného režimu tranzit na hraničnej pobočke colného úradu.

Dodala, že vyhláškou sa zakazuje napríklad dovoz obilnín, rôznych druhov cukrov, semien, cukrovej repy, octu, medu, ďalej dovoz včelieho alebo ostatných hmyzích voskov, rovnako zeleniny či ovocia z Ukrajiny na Slovensko. Na uvedenom zákaze sa zhodla a zároveň ho schválila vláda SR na svojom mimoriadnom zasadnutí v pondelok 17. apríla.