Pozmeňujúci návrh, ktorým by sa valorizovali dôchodky ešte v tomto roku, chce poslanec Národnej rady SR Peter Cmorej predložiť hneď, ako to bude možné. Zmenu chcel priložiť k novele zákona, ktorou by sa mal rozšíriť rodičovský dôchodok, no tento bod programu parlament v utorok neprerokoval. Nie je isté, či sa dostane na program rokovania ešte počas aktuálnej schôdze NR.

„Podľa mojich informácií tento zákon prepadne. Neviem, či na ďalšiu schôdzu alebo bude ešte počas tejto schôdze. To mi ešte navrhovateľ nevedel potvrdiť, ale predpokladám, že to bude až na ďalšiu schôdzu. Návrh je podaný a ja ho prednesiem hneď, keď to bude možné, aby došlo k valorizácii ešte tento rok," povedal Cmorej na utorkovej tlačovej konferencii.

Národná rada schválila novelu zákona o sociálnom poistení vo februári tohto roka. Jej súčasťou je aj možnosť mimoriadnej valorizácie dôchodkov, pokiaľ inflácia prekročí päť percent. Účinnosť tohto ustanovenia však poslanci posunuli na rok 2024, pričom sa za tento posun vzájomne obviňujú poslanci SaS a Hlas-SD.

Cmorej pripomenul, že pôvodne chcel s pozmeňovacím návrhom na zmenu účinnosti posunúť vyplácanie rodičovského dôchodku až na rok 2024. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny však tieto príspevky už začalo vyplácať.