Čerství absolventi univerzity UMass Boston dostali počas promócie dar, na ktorý v živote nezabudnú. Slávnostnú udalosť svojím príhovorom otvoril miliardár Rob Hale. Ten vyše 2,5-tisíc študentom prezradil, že každý z nich od neho dostane tisíc dolárov. Má to ale háčik, píše Business Insider.

Peniaze študenti obdržali v dvoch obálkach, pričom v každej bolo 500 dolárov. Jednu obálku si absolventi mali nechať, no druhú mali venovať osobe či organizácii v núdzi. Miliardára toto štedré gesto vyšlo celkovo na 2,5 milióna dolárov, čo je iba zlomok z päťmiliardového majetku, ktorým Hale podľa magazínu Forbes disponuje.

