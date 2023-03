Británia plánuje zbaviť možnosti požiadať o azyl tých ľudí, ktorí k jej brehom priplávajú od európskej pevniny ilegálne na člnoch. Podľa verejnoprávnej stanice BBC tento plán v utorok zverejní ministerka vnútra Suella Bravermanová. Britský červený kríž to považuje za mimoriadne znepokojujúce.

V súčasnosti ľudia žiadajúci o azyl v Británii majú právo v krajine zostať dovtedy, než úrady vybavia ich prípad. Podľa nového zákona by však tí, ktorí do Británie priplávali na malých člnoch, nemohli podať žiadosť o azyl a úrady by ich bezodkladne poslali do Rwandy alebo do inej „bezpečnej tretej krajiny“. Už nikdy by potom nesmeli vstúpiť na britské územie.

BBC pripomína, že vyriešiť krízu s migrantmi, ktorí sa snažia Lamanšský kanál preplávať v malých a často nevyhovujúcich člnoch, je jednou z priorít premiéra Rishiho Sunaka. Sľubuje, že tieto „lode zastavia raz a navždy“. Očakáva sa, že v piatok pôjde na britsko-francúzsky summit do Paríža a že s francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom bude o veci rokovať. Posledná takáto vrcholná schôdzka sa konala v roku 2018.

Sunak: Nemorálny obchod

„Ilegálna migrácia nie je spravodlivá voči britským daňovým poplatníkom, nie je spravodlivá voči tým, ktorí sem prichádzajú legálne a nebolo by správne, aby zločinecké gangy mohli ďalej pokračovať vo svojom nemorálnom obchode,“ povedal Sunak v denníku Mail on Sunday.

Podľa Britského červeného kríža ale budú mať plány Sunakovho kabinetu len malý vplyv na rozhodovanie ľudí, ktorí riskujú život, aby sa dostali do bezpečia. Charitatívna organizácia Freedom from Torture, ktorá poskytuje terapiu žiadateľom o azyl, ich označila za „dysfunkčné a pomstivé“.

BBC podotýka, že aj keď sa britská vláda vlani dohodla s Rwandou, že do nej môže posielať žiadateľov o azyl, ktorí na Britské ostrovy prišli ilegálne, žiadny takýto človek do Afriky ešte odvezený nebol. Britské úrady tento postup ešte nespustili kvôli tvrdému odporu zo strany ochrancov ľudských práv a súdnym sporom. Londýn tiež doteraz neuzavrel dohodu o navrátení migrantov s Európskou úniou.

Vlani Lamanšský kanál prekonalo 45 755 migrantov, čo je najviac od roku 2018, keď britská vláda začala túto štatistiku viesť. Za tento rok ich sú zatiaľ necelé tri tisícky. Najväčší počet žiadateľov o azyl pochádza z Albánska, Afganistanu a Iránu.