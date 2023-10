Pol milióna hlasov je najlepší volebný výsledok, aký kedy liberálna strana na Slovensku získala. Skonštatoval to líder hnutia Progresívne Slovensko Michal Šimečka na tlačovej konferencii.

Ako uviedol, zhruba 18-percentný výsledok získali napriek výdatnej antikampani, šíreným hoaxom a deepfake nahrávkam. Poďakoval sa voličom a uviedol, že s mandátom druhej najsilnejšej strany v parlamente budú nakladať maximálne zodpovedne.

PS chce zabrániť Smeru vládnuť

Veľmi zlou správou pre Slovensko však podľa Šimečku je, že voľby vyhral Smer a ešte horšou by bolo, kedy zostavil vládu.

„Urobíme všetko pre to, aby sa to nestalo a aby na Slovensku Robert Fico nevládol. V zásade existujú realisticky dve možné koalície – jedna je vedená Smerom a tá druhá by pozostáva z Progresívneho Slovenska a ďalších strán a mala by dokonca viac mandátov,“ uviedol.

Zdôraznil, že rozhodujúce bude, ako k tomu pristúpi strana Hlas. „Je to, tak povediac, civilizačná voľba,“ zhodnotil Šimečka.

Potenciálne vytvorenie koalície

Dodal, že v sobotu sa začnú stretnutia s lídrami ďalších politických strán, s ktorými by PS potenciálne mohlo vytvoriť koalíciu. V priebehu volebnej noci s niektorými komunikoval telefonicky, alebo prostredníctvom sms. Naznačil, že niektoré kontroverznejšie kultúrno-etické otázky, ktoré majú v programe, nebudú ich podmienkou pre vstup do koalície.

„My sme si nedávali žiadne červené čiary a všetko bude súčasťou debát,“ povedal líder progresívcov. Zároveň priamo neodpovedal na otázku, či by sa vzdal premiérskeho kresla v prospech Petra Pellegriniho z Hlasu v prípade, že by to umožnilo vznik koalície s PS.

Opätovne varoval pre tým, čo by znamenala vláda Smeru pre právny štát, spravodlivosť, zahraničnopolitickú orientáciu, ale aj verejné financie Slovenska.