Podľa Štatistického úradu EÚ dosiahol k prvému januáru 2024 mediánový vek obyvateľov Európskej únie 44,7 roka, od roku 2014 stúpol o 2,2 roka. Najvyššie hodnoty majú Taliani s 48,7 roka a najnižšie Íri, ktorých mediánový vek je na úrovni 39,4 roka. Najvyšší nárast za uplynulých desať rokov zaznamenali v Grécku, Taliansku, Portugalsku a na Slovensku. V týchto krajinách stúpol až o štyri roky. Mediánový vek sa zvýšil vo všetkých krajinách okrem Nemecka a Malty, kde klesol o 0,1 respektíve 0,7 roka.

Eurostat tiež poukazuje na to, že vlani k prvému januáru bol mediánový vek obyvateľov narodených v Únii o dva roky vyšší ako vek občanov EÚ narodených v zahraničí. V porovnaní s domácim obyvateľstvom boli osoby narodené v zahraničí nadmerne zastúpené najmä v skupine od 20 do 54 rokov. Celkovo sa do tejto kategórie radí takmer 60 percent všetkých obyvateľov Únie narodených v zahraničí.