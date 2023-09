Mediálny magnát Rupert Murdoch odstupuje z čela správnych rád svojich spoločností Fox Corp a News Corp. Ukončuje tak zhruba sedemdesiatročnú kariéru, počas ktorej vybudoval mediálne impérium siahajúce od Austrálie po Spojené štáty, uviedla vo štvrtok agentúra Reuters. Murdoch už bude len emeritným predsedom.

Deväťdesiatdvaročný Murdoch odovzdáva vedenie firiem Fox a News svojmu synovi Lachlanovi Murdochovi. Ten sa stane jediným predsedom správnej rady spoločnosti News a zostane predsedom správnej rady a výkonným riaditeľom firmy Fox, oznámili podniky v tlačovej správe. Zmeny vo vedení vstúpia do platnosti v polovici novembra.

„Naše podniky sú v dobrej kondícii, rovnako ako ja," napísal podľa serveru CNBC v liste zamestnancom Rupert Murdoch, ktorý v oboch podnikoch vlastní takmer kontrolné podiely. „Máme všetky dôvody na optimizmus, pokiaľ ide o budúce roky" uviedol tiež. Správa o Murdochovom odchode prichádza niekoľko mesiacov po tom, čo magnát zrušil plán na spojenie firiem Fox a News.

Rupert Murdoch je považovaný za jedného z najbohatších a najvplyvnejších ľudí na svete. Často ho kritizujú za niektoré postoje, napríklad aj za to, že sa mieša do politiky alebo ovplyvňuje obsah svojich médií.

Murdoch sa narodil 11. marca 1931 v austrálskom Melbourne. Do jeho mediálneho impéria patrí okrem iného americká televízna sieť Fox, britský bulvárny denník The Sun či americký finančný list The Wall Street Journal.