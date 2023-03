Maďarský parlament by mal hlasovať o vstupe Švédska a Fínska do Severoatlantickej aliancie 31. marca. Vo štvrtok to uviedlo internetové vydanie denníka Népszava.hu.

Premiér Viktor Orbán na stretnutí predsedov vlád krajín Vyšehradskej štvorky v Košiciach vlani 24. novembra vyhlásil, že parlament ratifikuje prijatie Švédska a Fínska na prvej parlamentnej schôdzi tohto roka, čo bolo neskôr prisľúbené aj fínskej premiérke Sanne Marinovej. Vládna strana Fidesz vlani v novembri na parlamentnom zhromaždení NATO v Madride pritom uviedla, že hlasovanie sa uskutoční 7. decembra.

Orbán 25. februára povedal, že na stretnutí frakcií vládnych strán Fidesz a KDNP v Balatonfürede sa k tejto téme rozprúdila diskusia, preto do oboch severských krajín vyslali parlamentnú delegáciu.

Štvorčlenná parlamentná delegácia vedená podpredsedom parlamentu pre legislatívu a bývalým ministrom obrany Csabom Hendem a predsedom zahraničného výboru Zsoltom Némethom 7. marca rokovala v Štokholme a ďalší deň v Helsinkách. O výsledkoch rokovaní delegácie má rokovať maďarská vláda, vyhlásil 9. marca šéf úradu vlády Gergely Gulyás.