Vláda bude priebežne hľadať riešenie na finančné krytie legislatívy, ktorú počas roka prijíma Národná rada SR a nie sú kryté v aktuálne platnom rozpočte. Vzhľadom na vysoké dopady rôznych zmien, napríklad tento týždeň schválenej mimoriadnej valorizácie dôchodkov a ďalších dávok, sa nedajú vylúčiť prípadné škrty v rozpočtových kapitolách. Počas štvrtkovej Hodiny otázok na členov vlády v Národnej rade (NR) SR na to upozornil minister financií Michal Horváth.

Odpovedal tak na otázku nezaradenej poslankyne Anny Miernej: „V parlamente prešla novela, ktorou sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení, ktorá má dopad na štátny rozpočet vo výške cca 600 miliónov eur, ktorý nie je krytý v tohtoročnom rozpočte. Akým spôsobom dokáže vláda SR zabezpečiť krytie výpadku? Siahne vláda na peniaze iných ministerstiev? Ak áno, aké činnosti týchto ministerstiev budú obmedzené? Siahne vláda na energetickú pomoc? Ak áno, kto sa k energetickej pomoci následne dostane? Alebo bude vláda navrhovať novelu zákona o štátnom rozpočte a v nej navýšenie výdavkov a schodku rozpočtu?“

Dobré otázky – ale neskoro

„Sú to veľmi dobré otázky. Možno je trochu škoda, že si ich parlament nepoložil skôr, ako odhlasoval tento návrh,“ reagoval Horváth. Spomenutý návrh poslanci podľa neho schválili s vedomím, že v aktuálnom rozpočte na to nie sú zdroje.

Podľa ministra je potrebné počkať na ukončenie aktuálnej a budúcej schôdze NR SR, ktorá by mala byť posledná v tomto volebnom období. „Sú na stole ešte ďalšie návrhy, ktoré majú negatívny vplyv na rozpočet. Podľa toho sa budeme rozhodovať, ako budeme hľadať krytie v rozpočte na tento rok,“ priblížil s tým, že ministerstvo financií sa bude snažiť konať tak, aby to malo čo najmiernejší dopad na občanov a ekonomiku.

V odpovedi na otázku nezaradeného poslanca Andreja Stančíka "Pán minister, vzhľadom na rozpočtový armagedon v parlamente by určite prospelo, ak by ste s poslancami a klubmi preberali finančné dopady návrhov. Plánujete tak robiť?" upozornil Horváth na to, že na Slovensku nie je zákonom upravený proces, ktorý by vytváral priestor na takúto diskusiu medzi ministerstvom a poslancami. Je to podľa neho inšpirácia do budúcnosti na lepšie upravenie legislatívy. Výrazne by to prospelo transparentnosti rozpočtového procesu.

Hierarchia inštitúcií

„Dvere u nás sú stále otvorené, aj ja veľmi rád prídem, keď bude treba. Ale musím povedať, že zatiaľ neevidujem žiadnu snahu, nikto za mnou nebol, že máme takýto super nápad, len si nie sme istí, koľko by to stálo, či by to rozpočet uniesol, pomôžte nám to prerátať a v závislosti od toho sa rozhodneme,“ priblížil minister financií.

Zároveň však konštatoval, že je potrebné rešpektovať hierarchiu inštitúcií. „Poslanci majú svoju zákonodarnú slobodu a z pozície vlády toto treba rešpektovať a v komunikácii sa treba podľa toho riadiť,“ dodal Horváth.