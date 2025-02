Opozičná SaS žiada zastavenie procesu výstavby prečerpávacej vodnej elektrárne Málinec. O spustení hromadnej pripomienky informovali poslanci Ondrej Dostál, Karol Galek, Alojz Hlina a Mária Kolíková.

„Žiadame, aby bol proces zastavený a nepokračoval, respektíve, ak sa ho Ministerstvo životného prostredia nechce vzdať, aby pokračoval štandardnou formou,“ uviedol Dostál. Strana kritizuje, že návrh je v skrátenom legislatívnom konaní a v rozpore s územným plánom samosprávneho kraja. Na území je pritom naplánovaná výstavba domov a viaceré už stoja. Rovnako sa tam nachádza poľnohospodárske družstvo a ľudia by prišli o bydlisko či prácu.

Rezort životného prostredia predložil návrh na určenie investičného projektu „Prečerpávacia vodná elektráreň Málinec“ za strategickú investíciu do medzirezortného pripomienkového konania. S výstavbou by sa mohlo začať v prvom kvartáli tohto roka a ukončená by mala byť do decembra 2036.