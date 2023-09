Druhé najväčšie londýnske letisko Gatwick zníži do konca týždňa počet príletov a odletov. Môže za to nedostatok personálu v letiskovom dispečingu. Očakáva sa, že obmedzenia sa dotknú spoločnosti easyJet, ktorá na Gatwicku prevádzkuje približne polovicu letov.

Letisko oznámilo, že do soboty zníži počet denných odletov a príletov na 800. To znamená, že letisko bude musieť do konca týždňa zrušiť 164 letov. Podľa denníka Guardian sa očakáva, že obmedzenie najviac postihne piatok, keď malo na Gatwick priletieť alebo odletieť 865 letov. Predstavitelia letiska tvrdia, že toto opatrenie zníži počet zrušených a meškajúcich letov na poslednú chvíľu. Očakáva sa, že letecké spoločnosti oznámia zníženie počtu letov ešte dnes.

Predstavitelia letiska tvrdia, že za problémy môže nedostatok personálu na riadenie letovej prevádzky. Tú na druhom najväčšom londýnskom letisku zabezpečuje NATS. Uviedla, že jej chýba až 30 percent zamestnancov zo zdravotných dôvodov, vrátane nákazy covid-19. „Vzhľadom na úroveň chorôb, ktorú sme zaznamenali v posledných týždňoch, považujeme za zodpovedné zaviesť tento týždeň obmedzenie počtu letov,“ uviedla spoločnosť NATS.

NATS už dlhší čas čelí kritike leteckých spoločností v súvislosti s nedostatkom zamestnancov. Predstavitelia spoločnosti tvrdia, že pracujú na zlepšení situácie, ale školenie nových zamestnancov v oblasti riadenia dopravy je náročné a trvá mesiace. V septembri šéf spoločnosti Ryanair Michael O'Leary vyzval na odstúpenie výkonného riaditeľa NATS Martina Rolfeho z dôvodu problémov so zabezpečením personálu potrebného na prevádzku letísk.