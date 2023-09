Satelity odhaľujú stále viac lodí, ktorých cieľom je nelegálne obchodovať s ruskou ropou v hodnote miliárd dolárov. Takzvané „temné plavidlá“ predstierajú svoju polohu, aby sa vyhli sankciám vo forme cenového stropu stanoveného skupinou G7 vo výške 60 dolárov za barel. Veľké lode musia byť v súčasnosti vybavené automatickými identifikačnými systémami (AIS), píše CNBC, a vysielať svoju polohu, aby sa predišlo kolíziám, vyplýva z požiadaviek Medzinárodnej námornej organizácie.



Niektorí však vypínajú signalizáciu polohy alebo sa zapájajú do „spoofingu“ AIS, kde plavidlo hlási, že sa nachádza na jednom mieste, ale v skutočnosti je na inom – možno stovky kilometrov ďaleko. Údaje od námornej technologickej spoločnosti Windward zaznamenali 12-percentný nárast manipulácií s polohou medzi ropnými tankermi a loďami prepravujúcimi suchý náklad, ako je obilie, za prvý polrok 2023 v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka. V prvom polroku 2021 bol nárast až 82 percent.

Nové sankcie

„Kvôli týmto plavidlám sa množstvo nelegálnej lodnej dopravy začína zvyšovať,“ povedal generálny riaditeľ spoločnosti Spire Maritime John Lusk prostredníctvom videohovoru. Najnovšie sankčné opatrenia EÚ zakazujú plavidlám falšovať AIS pri vstupe do európskych prístavov.



Keď CNBC kontaktovala hovorcu EÚ s otázkou, koľko takýchto plavidiel bolo naposledy odmietnutých, povedal, že takéto informácie „nie sú určené na zverejnenie“. „Členské štáty sa navzájom informujú o zamietnutí výzvy na vstup do prístavu,“ uviedol hovorca prostredníctvom e-mailu. Rovnako tak vraj poskytujú informácie Európskej komisii.



Skupina G7 v rámci sankcií stanovila predaj ruskej ropy na 60 dolárov za barel, aby zamedzila príjmom, ktoré môže Kremeľ z tejto komodity dosiahnuť. Podľa spoluzakladateľa a výkonného riaditeľa Windward Amiho Daniela nezákonný pohyb ruskej ropy by mohol mať hodnotu desiatok miliárd dolárov.



„Sú to milióny barelov ropy,“ povedal s tým, že napríklad 500 plavidiel by mohlo prepravovať 800 miliónov barelov. „Potom to vynásobte cenou ropy, povedzme, 60 dolárov. Znie mi to ako 48 miliárd dolárov,“ dodal. Windward tiež identifikoval lode s obilím, ktoré mohli zvoliť podobnú taktiku.

Také dostupné

Ako sa technológie vyvíjajú, je pomerne ľahké zistiť, či loď vypla svoj AIS, tvrdí hlavný riaditeľ produktov geolokácie rádiových frekvencií spoločnosti Spire Iain Goodridge. „Povedzme, že ste veľký ropný tanker a vypnete AIS. Dozvedia sa o tom nielen majitelia lodí, lodní makléri, ale budú o tom vedieť aj poisťovne... Budú vedieť, že to bolo vypnuté.“



Technológia spoofingu je „takmer plug and play,“ povedal I. Goodridge, „Je to podobné, ako kúpiť si online rušičky GPS pre svoje auto... Je to také dostupné,“ dodal.



Aj orgán ministerstva financií USA OFAC, ktorý spravuje a presadzuje sankcie, vydal v apríli varovanie o „možnom vyhýbaní sa cenovému stropu ruskej ropy“, pričom upozornil americké spoločnosti, ako sú námorné poisťovne, že plavidlá, ktoré kryjú, môžu používať „klamlivé praktiky“ nap,r. AIS spoofing. OFAC odporučil firmám, aby využívali poskytovateľov námorných spravodajských služieb „na zlepšenie odhaľovania manipulácie s AIS“.