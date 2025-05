Lepšie výsledky priemyselnej produkcie a zahraničného obchodu v marci tohto roka pravdepodobne odrážali snahu výrobcov a exportérov, najmä v automobilovom priemysle, predbehnúť zavedenie dvadsaťpäť percentných ciel na dovoz áut do USA. Tento faktor mohol dočasne zvýšiť výrobu aj vývoz, no jeho vplyv bude len prechodný, upozornil analytik Slovenskej sporiteľne Marián Kočiš.

„Dôvera v priemyselnom sektore zostáva kolísavá a v najbližších mesiacoch bude naďalej ovplyvňovaná neistotou v ekonomickom aj geopolitickom prostredí. To sa pravdepodobne prejaví v premenlivých a častejšie negatívnych výsledkoch priemyselnej produkcie aj zahraničného obchodu,“ avizoval s tým, že slabý dopyt zostáva kľúčovou prekážkou pre trvalejšie oživenie slovenského priemyslu.

Do budúcnosti by podľa analytika mohlo pomôcť oživenie európskej ekonomiky, najmä Nemecka, ktoré by mohlo stabilizovať exportné objednávky a zlepšiť podmienky na strane dopytu. Pozitívny impulz by mohlo v ďalších mesiacoch priniesť aj pokračujúce uvoľňovanie menovej politiky Európskej centrálnej banky, keďže nižšie úrokové sadzby by sa postupne mohli pretaviť do podpory investícií aj spotreby.

„Priemysel sa v marci ďalej zotavoval zo slabého úvodu roka a do plusu sa preklopil už aj v medziročnom porovnaní. Výdatne mu k tomu v medziročnom porovnaní ale pomohol priaznivejší bázický efekt,“ zhodnotil analytik UniCredit Bank Ľubomír Koršňák. Poukázal tiež, že slovenský priemysel sa od apríla bude musieť vysporiadať s novými clami na vývozy áut do Spojených štátov. Práve tento efekt pravdepodobne presunul časť produkcie z jari do úvodu roka a čiastočne tak vylepšil čísla priemyslu v prvých mesiacoch roka.

„Nálada sa zatiaľ zásadnejšie nelepší ani u kľúčových obchodných partnerov Slovenska, hoci sa zdá, že z dna sa už definitívne odrazila. Aj v tomto roku tak bude rast priemyslu stále tlmený dopadmi energetickej krízy, či transformáciou európskeho automobilového priemyslu,“ predpokladá analytik. Neskôr počas roka by mohla podľa neho priemyslu pomáhať uvoľnenejšia menová politika ECB, prípadne aj postupný rozvoj európskeho zbrojárskeho priemyslu.

Bilancia zahraničného obchodu SR v marci podľa Koršňáka príjemne prekvapila, keď sa jeho prebytok vyšplhal na najvyššiu úroveň od júna minulého roka. Kumulatívny 12-mesačný prebytok sa však ďalej zužoval. „Predpokladáme, že zužovanie prebytkov zahraničného obchodu by sa v nasledujúcich mesiacoch malo ďalej spomaľovať, resp. až zastaviť. Prispieť by k tomu mal predovšetkým slabší domáci spotrebný dopyt, ktorý bude tlmený fiškálnou konsolidáciou,“ doplnil analytik.