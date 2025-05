Bratislavský Lamač žiada o vrátenie pozemkov pôvodným majiteľom na Rázsochách, ktoré štát v minulosti vyvlastnil alebo vykúpil pre pôvodne plánovanú výstavbu univerzitnej nemocnice v tejto lokalite. Reaguje tak na aktuálny zámer vybudovať novú národnú univerzitnú nemocnicu vo Vajnoroch.

Samospráva zároveň upozorňuje, že pôvodný projekt na Rázsochách získal v apríli kladné stanovisko envirorezortu v rámci procesu EIA (posudzovanie vplyvov na životné prostredie). „Rozhodnutím vlády SR presunúť výstavbu z Rázsoch najskôr do Ružinova a aktuálne do Vajnôr zanikol pôvodne deklarovaný verejný záujem, ktorý legitimizoval zásah do vlastníckych práv pôvodných majiteľov pozemkov,“ konštatuje samospráva.

Radnica upozorňuje na opakujúci sa problém úplnej absencie dialógu medzi štátom a samosprávou, ktorá sa o novej lokalite dozvedela z tlačovej konferencie. Naďalej tak nevie, aký zámer má štát s Rázsochami. Mestská časť Lamač preto opätovne žiada o transparentnú, vecnú a odbornú diskusiu o ďalšom osude územia.