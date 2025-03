Hlavnou podmienkou pre jej využívanie je uzatvorenie havarijného poistenia Auto komplet s aktívnou technológiou telematiky.

Umožňuje to prvá mobilná aplikácia svojho druhu u nás, ktorú predstavila poisťovňa KOOPERATIVA. Ak si u najväčšieho poisťovateľa áut na Slovensku uzavriete havarijné poistenie Auto komplet, na základe vyhodnoteného skóre vašich jázd a princípu cashback si môžete doslova vyjazdiť odmenu. Na účet vám môže poisťovňa vrátiť až 20% zo sumy zaplateného ročného poistného.

Ako celý proces funguje

Unikátna aplikácia s názvom KOOPilot prináša vodičom poisteným v Kooperative nový finančný benefit, a súčasne smart sprievodcu uskutočnenými jazdami, vždy poruke v mobilnom telefóne. Hlavnou podmienkou pre jej využívanie je uzatvorenie havarijného poistenia Auto komplet s aktívnou technológiou telematiky. Tú aplikácia využíva na vyhodnocovanie jázd užívateľa, na základe ktorého pridelí každej uskutočnenej jazde konkrétne skóre. Čím vyššie skóre vodičských schopností získate, tým vyššiu časť zaplateného poistného vám poisťovňa vráti na váš bankový účet.

Zdroj: KOOPERATIVA Unikátna aplikácia s názvom KOOPilot prináša vodičom poisteným v Kooperative nový finančný benefit.

Aplikácia cez telematiku a GPS lokalizáciu vyhodnocuje viacero kritérií, napr. plynulosť jazdy či dodržiavanie predpísaných rýchlostí. Zároveň ponúka vodičovi prehľad o rýchlosti, trase, čase a počte bodov za zrealizované jazdy. Po každej ukončenej jazde tak máte k dispozícii informácie o pridelenom počte bodov za jednotlivú jazdu, a tiež o celkovom skóre. Na základe nich dokážete priebežne vyhodnocovať svoj štýl jazdy a zlepšovať sa v ňom. Aplikácia KOOPilot v mobile sníma každý pohyb s rýchlosťou vyššou ako 20 km/h. Všetky záznamy, počas ktorých ste poistené auto nešoférovali, si môžete jednoducho odstrániť. Do vášho vyhodnotenia tak nebudú vstupovať dáta z tých jázd, kedy ste využívali iné dopravné prostriedky, napr. MHD, taxi či bicykel alebo ste cestovali ako spolujazdec.

Odmena príde štyrikrát ročne

Výšku odmeny vám poisťovňa stanoví výpočtom zo sumy ročného poistného po zľavách a dosiahnutého skóre, ktoré vám aplikácia zozbiera za každé hodnotené obdobie. Tie sú počas jedného roka štyri. Cashback sa teda vypláca štyrikrát ročne – vždy z jednej štvrtiny ročnej sumy poistného za každé hodnotené obdobie. Cashback poisťovňa zasiela do jedného mesiaca od skončenia hodnotiaceho obdobia a každého klienta elektronicky informuje o jeho výške.

Zdroj: freepik Vodiči môžu cez aplikáciu vyhodnocovať svoj štýl jazdy a zlepšovať sa v ňom.

Aplikáciu KOOPilot si môžete stiahnuť cez obe najrozšírenejšie mobilné platformy – pre systémy Android a iOS. Na základe uzavretej poistnej zmluvy počkáte na aktivačnú SMS a hneď po jej obdržaní môžete začať toto smart riešenie využívať. Aplikáciu máte pritom k dispozícii počas celého obdobia platnosti poistnej zmluvy bezplatne. Všetky informácie o jej fungovaní a benefitoch nájdete na stránke poisťovne KOOPERATIVA.

Aj ďalšie digitálne riešenia

KOOPilot je najnovším prírastkom do portfólia moderných riešení pre vodičov od najväčšej poisťovne na Slovensku, ktorá udáva trendy v digitalizácii poistného trhu. Už v roku 2022 KOOPERATIVA ponúkla majiteľom áut prvú mobilnú aplikáciu svojho druhu, ktorá výrazne uľahčuje a skracuje proces nahlasovania nehody priamo z miesta jej vzniku, a to do niekoľkých minút. Aplikáciu Kooperativa si doteraz nainštalovalo viac ako 53-tisíc majiteľov áut na Slovensku, ktorí cez ňu nahlásia v priemere 3 nehody za deň.