Iránsky prezident Ebráhím Raísí vyzval pri svojom utorkovom vystúpení pred Valným zhromaždením OSN Spojené štáty na návrat k dohode o iránskom jadrovom programe z roku 2015.

Uvádza to agentúra. Raísí tiež Washington kritizoval za to, že podľa neho „prilieva olej do ohňa“ v konflikte na Ukrajine. Irán čelí v uplynulých mesiacoch kritike západných štátov, že dodáva bezpilotné prostriedky Rusku, ktoré ich potom používa na útoky na Ukrajine.

„Amerika by mala ukázať dobrú vôľu a odhodlanie,“ uviedol Raísí ohľadom obnovenia dohody o iránskom jadrovom programe, ktorá je známa pod skratkou JCPOA. Podľa neho USA tým, že odstúpili od zmluvy v roku 2018 za vlády prezidenta Donalda Trumpa, porušili dohody. Sankcie, ktoré USA na Teherán uvalili, podľa Raísího nefungujú. „Je načase, aby Spojené štáty takto prestali postupovať a pridali sa na dobrú stranu,“ uviedol Raísí.

Úsilie o obnovu dohody, v rámci ktorej sa Irán zaväzoval k spomaleniu svojho jadrového programu a jeho väčšej medzinárodnej kontrole výmenou za zrušenie sankcií, sa nachádza na mŕtvom bode do minulého roka po tom, ako Teherán neprijal kompromisný návrh vypracovaný Európskou úniou. Rokovania sťažilo aj to, že sa podľa západných štátov Irán postavil vo vojne na Ukrajine na stranu Ruska, ktorému dodáva bezpilotné prostriedky.

Ohľadom vojny, ktorú pred vyše rokom a pol Rusko rozpútalo proti susednej Ukrajine, Raísí tvrdil, že USA sa snažia udržiavať napätie na vysokej úrovni, aby oslabili európske krajiny.

Vo svojom zhruba polhodinovom prejave hlava teokratického štátu tiež obhajovala konzervatívne poňatie rodinných vzťahov a posvätnosť manželstva medzi mužom a ženou. Kritiku takéhoto poňatia manželstva Raísí označil za útoky a zločiny proti ľudskosti. Západné krajiny potom kritizoval za údajnú diskrimináciu moslimov a kultúrnu segregáciu, ktorej sa Západ podľa Raísího voči moslimom dopúšťa.