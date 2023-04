Skupina siedmich najvyspelejších krajín sveta údajne zvažuje, že zakáže väčšinu vývozu do Ruska, a to v snahe zvýšiť tak ekonomický tlak na ruského prezidenta Vladimira Putina za to, že vedie vojnu na Ukrajine.

Skupina G7 o takomto opatrení údajne diskutuje pred svojim nadchádzajúcim májovým summitom v Japonsku. Návrh sa však podľa zdrojov stále môže zmeniť.

Ak by došlo k takémuto sprísneniu sankcií voči Rusku, dalo by sa s touto krajinou stále obchodovať, avšak už len veľmi obmedzene, komentuje denník The Guardian. Správu dáva toto médium zároveň do kontrastu s článkom denníka The Financial Times, ktorý informoval, že podľa viacerých predstaviteľov EÚ sa v blízkej budúcnosti žiadne nové sankcie voči Rusku nezavedú.

Skupina G7 pozostáva zo Spojených štátov, Nemecka, Francúzska, Veľkej Británie, Talianska, Kanady a Japonska. Nadchádzajúci samit šéfov vlád a štátov tohto zoskupenia sa má konať 19. až 21. mája v Hirošime.