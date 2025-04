Krajiny Európskej únie sa dohodli na podpore voľnejších pravidiel pri plnení zásobníkov plynu pred zimou.

Európska rada súhlasila s predĺžením existujúcej povinnosti krajín na naplnenie zásobníkov na 90 percent o dva roky. Zároveň ale členské štáty získajú väčšiu flexibilitu, aby sa mohli prispôsobiť neustále sa vyvíjajúcim trhovým podmienkam a vyhli sa možným manipuláciám.

Niektoré krajiny sa obávali, že povinnosť naplniť zásobníky dáva trhu signál, že európski odberatelia musia nakupovať, čo zvyšuje ceny.

Súčasný cieľ, predĺžený o dva roky, stanovuje, že európske zásobníky musia byť do 1. novembra naplnené na 90 percent. Nový návrh počíta s tým, že by sa mal dosiahnuť kedykoľvek medzi 1. októbrom a 1. decembrom. V prípade nepriaznivých trhových podmienok by potom členské štáty mali mať možnosť odchýliť sa od cieľa plnenia o desať percentuálnych bodov.