Ak by od začiatku vládla vláda, ktorá neprešla voľbami, nebolo by to podľa nás v poriadku, povedal v diskusnej relácii RTVS O 5 minút 12 predseda Národnej rady (NR) SR a líder hnutia Sme rodina Boris Kollár.

Táto vláda však už dosluhuje, preto nemá problém s tým, že poverený premiér Eduard Heger i viacerí ministri sú členmi nového politického subjektu Demokrati. Úradníckej vláde by podľa Kollára neprechádzali žiadne zákony, aktuálna vláda je podľa neho funkčnejšia.

Podľa predsedu strany Sloboda a Solidarita Richarda Sulíka situáciu zhodnotia voliči. Šéf liberálov nevidí dôvod radiť prezidentke SR Zuzane Čaputovej či má, alebo nemá vymenovať úradnícku vládu. Dodal však, že ak by tak urobila, SaS by úradnícku vládu podporila. Zároveň nesúhlasil s Kollárom, že by úradníckej vláde nič neprešlo. Podľa Sulíka súčasne nie je podmienkou, aby ministri museli prejsť voľbami. Ako príklad uviedol ministra zahraničných vecí Ivana Korčoka.

Kollár: Rázsochy sú Hegerova zodpovednosť

Ak sa nepostaví nemocnica Rázsochy, zodpovednosť ponesie dočasne poverený premiér Eduard Heger, povedal Kollár. Podľa Sulíka nebude v prípade Rázsoch dodržaný finančný ani časový plán.

Upozornil, že meškajú so všetkým. „Rázsochy budú fiasko tejto vlády,“ poznamenal. Kollár v tejto súvislosti poukázal, že Heger sľúbil prezidentke Zuzane Čaputovej, že situáciu vyrieši, „lebo by bol odvolaný“. Dnes je za situáciu podľa neho zodpovedný Heger ako človek, ktorý je zodpovedný za ministerstvo zdravotníctva. Doplnil, že predtým to bolo OĽaNO, keďže to bolo jeho ministerstvo.

Sulík: Stíhačky MiG-29 sú hromada šrotu

Stíhačky MiG-29 sú podľa Sulíka hromada šrotu. „Ja neviem, čo by sa s tými migmi stalo, keby ten konflikt nebol,“ povedal. Kompetenciu rozhodovať o darovaní stíhačiek by podľa neho mali mať ústavní právnici. Poukázal, že migy sa Ukrajine darujú, za čo dostane Slovensko z príslušného fondu EÚ peniaze. Podľa Kollára by peniaze mohli ísť napríklad na sociálne výdavky. „Vieme pomôcť ukrajinskému ľudu, ale aj nášmu ľudu,“ dodal.

„Bola chyba, že sme sa pustili do týchto osobných animozít," konštatoval Kollár na margo rôznych osobných konfliktov medzi predstaviteľmi bývalej vládnej koalície. Podľa neho práve to viedlo k tomu, že občania nedôverujú v politiku, a tiež to považuje za dôvod, prečo stúpa popularita niektorých politikov, napríklad predsedu Smeru - sociálna demokracia Roberta Fica.