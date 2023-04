Zhoršujúca sa situácia na hypotekárnom trhu zvyšuje dopyt po štátom podporovanom nájomnom bývaní a prvé nájomné byty by mohli byť k dispozícii do konca roku 2023. Povedal to predseda Národnej rady SR Boris Kollár.

Výstavba bytov

Proces výstavby veľkých bytových komplexov podľa B. Kollára obvykle trvá minimálne dva roky. Ozrejmil, že projekt investorom umožňuje kúpiť s cieľom poskytovania nájomného bývania aj už dokončené byty, ktoré developeri, vzhľadom na situáciu na hypotekárnom trhu, nevedia predať. „Investori môžu byty kúpiť aj od nich a dať ich do tohto systému. Môžu naraz kúpiť aj dvetisíc bytov,“ naznačil B. Kollár.

B. Kollár tiež tvrdí, že jeho hnutie v priebehu volebného obdobia postupne presadilo väčšinu svojich programových cieľov – od podpory mladých rodín a seniorov až po projekt nájomného bývania.

Situácia vo vláde

Aktuálnu situáciu v štáte považuje B. Kollár za veľmi napätú, výmena aktuálnej dočasne poverenej vlády za úradnícku by však podľa neho situáciu ešte zhoršila. Podľa neho má kabinet Eduarda Hegera v parlamente stabilnú podporu okolo 70 poslancov a o podpore ďalších rokuje ad hoc. „Ak by prezidentka vládu vymenila, tejto vláde by neprešlo absolútne nič,“ upozornil.

Do konca volebného obdobia očakáva ešte dve riadne schôdze parlamentu a jednu slávnostnú v septembri. Poslanci však majú právo iniciovať kedykoľvek aj rokovanie mimoriadnej schôdze a majú možnosť predkladať zákony. B. Kollár preto očakáva množstvo predvolebne motivovaných iniciatív. „Ako predseda parlamentu nemôžem poslancovi povedať, že mu jeho populistický návrh nezaradím na rokovanie. Z ústavy má na to právo. Ale za seba, aj naše hnutie môžem povedať, že takéto bombastické atómovky podporovať nebudeme,“ vyhlásil.

Sme rodina pôjde do volieb samostatne

Do parlamentných volieb pôjde podľa neho hnutie Sme rodina samostatne. Od novej vlády budú podľa neho voliči očakávať najmä pomoc a stabilitu. „Ľuďom treba pomáhať tam, kde ich topánka tlačí. Nie sa hašteriť a kydať na seba v rôznych žabomyších vojnách,“ konštatoval B. Kollár.

Potvrdil, že hnutie Sme rodina nemá v úmysle predstaviť vlastného prezidentského kandidáta. „Podporíme niektorého z tých, ktorí sa prihlásia. Takého, čo nám bude srdcu najbližšie,“ uzavrel B. Kollár.