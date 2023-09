Predseda Sme rodina a parlamentu Boris Kollár a šéf Smeru-SD Robert Fico sa zhodujú na tom, že treba obnoviť hraničné kontroly na hranici s Maďarskom. Skonštatovali to v diskusnej relácii TA3 V politike. Kollár avizuje, že v prípade účasti vo vláde bude presadzovať opatrenia voči nelegálnej migrácii.

Ochrana hraníc

Kollár hovorí, že Sme rodina je solidárne hnutie, no má nulovú toleranciu voči ekonomickým migrantom. Tvrdí, že nelegálni migranti jedného dňa prestanú len prechádzať cez Slovensko. Okamžite treba podľa neho chrániť hranicu. Sľubuje preto opatrenia, „aby sme uzavreli hranicu, aby sa nám tu nepotulovali, a budeme veľmi tvrdí“.

Fico očakáva, že Nemecko zavedie hraničné kontroly s Českou republikou, čo podľa neho znamená, že Česká republika zavedie automaticky kontroly so Slovenskom. „Teraz treba začať chrániť slovensko-maďarské hranice,“ doplnil. Treba podľa neho na hranice postaviť hliadky a techniku, aby neprešiel žiaden migrant. Slovensko môže podľa neho odoprieť vstup každému nelegálnemu migrantovi. „Bude možno treba použiť aj silu,“ povedal.

Ficove videnie sveta

Plán Smeru-SD podať po voľbách návrh na obžalobu prezidentky Zuzany Čaputovej označil Kollár za prehnanú reakciu. Ak by došlo k trestnému činu, Žilinka by podľa Kollára mal už v roku 2021 konať. Fico reagoval, že prezidentka má trestnoprávnu imunitu. Prezidentka nemá podľa neho žiadne práva vo vzťahu ku generálnemu prokurátorovi, nemôže od neho nič pýtať a ani vstupovať do živých vecí.

Šéf Smeru-SD zopakoval, že na Ukrajinu by Slovensko nemalo posielať žiadne zbrane. Tvrdí, že treba radšej desať rokov rokovať o mieri ako desať rokov posielať zbrane a napokon by aj tak došlo k mierovým rokovaniam. Doplnil tiež, že geopolitická situácia sa mení a nedá sa zostať v statických pozíciách. EÚ by mala podľa neho robiť všetko pre okamžité zastavenie vojenských operácií. Kollár varoval, že pokiaľ dovolíme, aby mohol ktokoľvek silný siahnuť na územie inej krajiny, začne sa „trhať“ celý svet.