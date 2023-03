Generálny tajomník OSN António Guterres v pondelok varoval, že „klimatická časovaná bomba tiká“ a vyzval bohaté krajiny, aby znížili množstvo emisií už skôr, a to približne do roku 2040. Vyjadril sa tak po zverejnení nového posudku vedcov, podľa ktorých zostáva na boj proti klimatickým zmenám už len málo času.

„Tempo rastu teploty za posledné polstoročie je najvyššie za 2000 rokov,“ upozornil šéf OSN. „Koncentrácia oxidu uhličitého je najvyššia za najmenej dva milióny rokov,“ varoval. „

„Jednoducho povedané - náš svet potrebuje klimatické opatrenia na všetkých frontoch – všetko, všade, naraz,“ zdôraznil.

Manuál na prežitie ľudstva

Guterres nazval poslednú časť šiestej hodnotiacej správy Medzivládnej komisie pre klimatickú zmenu (IPCC) o vplyvoch zmeny klímy na ekosystémy, biodiverzitu a ľudské spoločenstvá na globálnej a regionálnej úrovni, „manuálom na prežitie ľudstva“.

Táto 37-stranová správa sumarizuje zistenia troch odborných hodnotení publikovaných v rokoch 2021-2022, ktoré majú dovedna tisíce strán. Finálna správa vznikla po týždni rokovaní vo švajčiarskom Interlakene.

IPCC uviedla, že emisie je nutné do polovice budúceho desaťročia znížiť na polovicu, ak si svet chce zachovať šancu na zníženie globálneho otepľovania na úroveň 1,5 stupňa Celzia oproti hodnotám spred priemyselnej revolúcie, čo je kľúčovým cieľom Parížskej dohody z roku 2015.

Momentálne je planéta do konca storočia na ceste k otepleniu o 3,2 stupňa Celzia a teplota by stále mohla stúpať na najmenej 2,2 stupňa Celzia aj v prípade, že by boli splnené už existujúce sľuby. Priemerné teploty sú už o 1,1 stupňa Celzia vyššie než v rokoch 1850-1900, čo spôsobuje extrémnejšie počasie na celom svete.

Kerry: Musíme konať teraz

„Máme nástroje na odvrátenie a zníženie rizík najhorších dôsledkov klimatickej krízy, ale musíme túto chvíľu využiť a konať teraz,“ povedal americký vyslanec pre klímu John Kerry.

Podľa IPCC je na dosiahnutie zníženia emisií nevyhnutné zrýchliť prechod na zelené energie a transformovať poľnohospodárstvo a stravovacie návyky. V správe sa tiež píše, že takmer polovica celosvetovej populácie je zraniteľná voči dosahom klimatických zmien.