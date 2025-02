Daňové priznanie za rok 2024 je potrebné podať do 31. marca, dokedy je potrebné aj daň zaplatiť. Povinnosť podať daňové priznanie majú fyzické osoby, ak ich zdaniteľné príjmy presiahli 2 823,24 eura alebo ak vykazujú daňovú stratu. Do týchto príjmov sa zahŕňa akýkoľvek dosiahnutý príjem, ktorý je predmetom dane a nie je od dane z príjmov oslobodený. Do celkových zdaniteľných príjmov sa zahŕňa aj príjem dosiahnutý v zahraničí, ak ide o daňovníka s neobmedzenou daňovou povinnosťou, teda rezidenta SR.

Daňové priznanie nemusí podať fyzická osoba, ak jej celkové zdaniteľné príjmy nepresiahli sumu 2 823,24 eura s výnimkou prípadu, keď vykázala daňovú stratu. Povinnosť podať priznanie nemá ani vtedy, ak mala iba príjmy oslobodené od dane, napríklad materský alebo rodičovský príspevok, príjmy, ktoré nie sú predmetom dane, ako úver, pôžička či dar nesúvisiaci s podnikaním, alebo príjmy, z ktorých už bola daň vybraná zrážkou. Právnická osoba daňové priznanie podáva vždy, okrem prípadov, keď má iba príjmy, ktoré nie sú predmetom dane alebo z ktorých sa daň vyberá zrážkou.

Výnimku majú občianske združenia s príjmami iba z členských príspevkov, registrované cirkvi a náboženské spoločnosti, ak majú iba príjmy z kostolných zbierok a cirkevných úkonov, a rozpočtové či príspevkové organizácie, ak majú iba príjmy oslobodené od dane.

Daňovníci, ktorí nestíhajú podať priznanie v zákonnej lehote, môžu požiadať o predĺženie o tri mesiace, respektíve o šesť mesiacov v prípade príjmov zo zahraničia.