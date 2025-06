V súčasnosti posudzujú 18. balík sankcií proti Rusku všetky relevantné ministerstvá. Skúmajú, či budú mať opatrenia negatívny vplyv na hospodárstvo a životnú úroveň SR. Ak všetko pôjde dobre, závery by mali byť pripravené v piatok, informoval minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraj Blanár.

Upozornil aj na návrh Európskej komisie s názvom RePower EU, ktorý má za cieľ ukončiť závislosť od ruských fosílnych palív. Upozornil, že v prípade jeho prijatia by došlo k vzniku obrovských škôd. Len z možných arbitráží by išlo o miliardy eur, doplnil Blanár. Priblížil, že Slovensko má zazmluvnený dovoz ruského plynu do roku 2034. O prijatí RePower EU by sa malo rozhodovať kvalifikovanou väčšinou, nie konsenzom všetkých členských štátov. „Preto je náš postoj úplne jasný. Sme pripravení rokovať, chceme, aby nás počúvali, a požiadame, aby bol 18. balík odložený, pokým sa nerozhodne o RePower EU,“ doplnil Blanár.