Čaká nás revolúcia v telefonovaní? Podľa vynálezcu mobilného telefónu Martyho Coopera určite áno. Telefóny sa jedného dňa stanú súčasťou ľudského tela. Namiesto farebnej obdĺžnikovej krabičky budeme podľa Coopera v budúcnosti uskutočňovať hovory pomocou podkožného implantátu vloženého za uchom, píše portál CNBC.

„Budúca generácia bude mať telefón implantovaný pod kožou za ušami,“ povedal Cooper v rozhovore pre CNBC počas Svetového kongresu mobilných technológií v Barcelone.

Tieto zariadenia podľa neho nebude potrebné nabíjať, pretože ľudské telo je samo o sebe dokonalou nabíjačkou. „Keď jete, vaše telo vytvára energiu, že? Trávite potravu, vaše telo vytvára energiu. Na poháňanie tohto slúchadla stačí iba máličko energie,“ vysvetlil Cooper.

Jeho vízia počíta s budúcnosťou, keď ľudstvo dosiahne takú úroveň vývoja, že naše telá budú vylepšovať rôzne senzory či mikročipy. Niekoľko start-upov už teraz pracuje na technológiách, ktoré by prepojili počítače s ľudským mozgom. Asi najznámejším priekopníkom tejto technológie je miliardár Elon Musk, ktorý v roku 2020 predstavil prototyp mozgového implantátu Neuralink.

Podľa Coopera sú dnešné mobily príliš zložité a ich tvar vôbec nie je prispôsobený zakriveniu hlavy. „Vždy, keď si chcem zavolať a nemám slúchadlo, tak si musím k hlave priložiť tento plochý kus materiálu a dať si ruku do neprirodzenej polohy,“ lamentoval vynálezca.

Posledných pár rokov trh so smartfónmi stagnuje a zdá sa, že výrobcovia majú problém prísť s novými inovatívnymi dizajnami.

Cooper je však v tomto smere optimistický a tvrdí, že mobilným technológiám svitá na lepšie časy, a to najmä v oblasti vzdelávania či zdravotnej starostlivosti.

„Moja viera v ľudstvo je neochvejná. Keď sa ohliadnem späť, vidím všetok pokrok, ktorý sme v oblasti technológií dosiahli, a ľudia to vždy nejak vymysleli,“ vysvetľuje vynálezca, no dodáva, že si nikdy nepredstavoval, že by sa z telefónov stali také prenosné počítače, aké poznáme dnes.

„Pred 50 rokmi sme žili v primitívnych časoch. Neexistoval vtedy internet, žiadne rozsiahle integrované obvody či digitálne fotoaparáty. Myšlienka, že sa z telefónu jedného dňa stane fotoaparát či encyklopédia, nám nikdy nezišla na um,“ spomína Cooper.