Japonsko nezískalo od Spojených štátov záruky, že bude oslobodené od ciel na kľúčové exportné tovary, vrátane automobilov, ocele a hliníka, vyhlásil japonský minister obchodu Jodži Muto.

Na začiatku týždňa sa stretol so svojím americkým rezortným kolegom Howardom Lutnickom a hlavným ekonomickým poradcom Bieleho domu Kevinom Hassettom. Schôdzka sa konala len dva dni pred zavedením 25-percentných ciel na dovoz ocele a hliníka do USA. Japonsko, ktoré výrazne investuje v USA a vytvára tam pracovné miesta, by podľa Muta nemalo podliehať dodatočným clám. Požiadal preto amerických predstaviteľov o výnimku.

Okrem colných poplatkov na oceľ a hliník plánuje administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa zaviesť prirážky na zahraničné automobily s účinnosťou od apríla. Japonský vývoz do USA mal vlani hodnotu približne 145 miliárd dolárov. Približne za tretinu sumy zodpovedali automobily a iné vozidlá.