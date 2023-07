Japonské firmy ponúkli pri tohtoročných rokovaniach so zamestnancami najvyššie zvýšenie miezd za posledných 30 rokov. Vyplýva to z prieskumu organizácie Rengo, najväčšej odborovej skupiny v krajine.

Prieskum medzi 5 272 odborovými združeniami, ktorá zastrešuje skupinu Rengo, ukázal priemerné zvýšenie miezd o 3,58 percenta, respektíve o 10 560 jenov (67,15 eura) mesačne. To je najvyšší nárast od roku 1993, keď predstavoval 3,9 percenta. Malé a stredné podniky potom zvyšujú mzdy o 3,23 percenta, rovnako najviac za posledných 30 rokov.

Rast miezd je jedným z hlavných trendov, ktoré pozorne sleduje japonská centrálna banka pri rozhodovaní o menovej politike. Tá je v krajine teraz mimoriadne uvoľnená. Guvernér centrálnej banky Kazuo Ueda opakovane zdôraznil, že bude potrebné zachovať súčasnú politiku dovtedy, kým sa zvýšia mzdy natoľko, aby sa inflácia pohybovala okolo dvojpercentného cieľa.

„Rast cien a chronický nedostatok pracovných síl zvyšujú mzdy, ktoré budú pokračovať v raste aj na budúci rok. Od tejto chvíle je dôležité, aby sa reálne mzdy dostali do pozitívneho teritória,“ uviedol ekonóm a profesor na univerzite Hósei Hisaši Jamada. Rast miezd by podľa neho pomohol stabilizovať infláciu v budúcom roku na úrovni dvoch percent, čo by dostalo centrálnu banku pod tlak, aby skôr či neskôr zrušila politiku ovplyvňovania výnosovej krivky. Cieľom tejto politiky je udržať krátkodobé aj dlhodobé úrokové sadzby na najnižších možných úrovniach.

Zvýšenie miezd by tiež mohlo podporiť japonského premiéra Fumia Kišidu. Ten urobil mzdy dôležitou súčasťou svojho politického programu, pretože slabý jen a rast dovozných cien zvyšujú životné náklady obyvateľov.

Mzdy v Japonsku sa od prasknutia bubliny na realitnom trhu v 90. rokoch takmer nezmenili. Teraz tak výrazne zaostávajú za priemerom členských krajín OECD.