Island sa vďaka svojej lacnej elektrine z obnoviteľných zdrojov stal útočiskom pre ťažiarov bitcoinov. Náklady na energiu sa inde prudko zvyšujú a v Spojených štátoch a ďalších krajinách silnie aj tlak regulátorov na kryptomenové odvetvie.

Uviedla to agentúra Bloomberg. Okrem dostatku lacnej energie je výhodou Islandu aj jeho chladná klíma, čo využívajú dátové centrá.

Island je vulkanický ostrov, elektrinu vyrába takmer výhradne z vodných a geotermálnych elektrární a má jej vysoké prebytky. Ťažiari túto energiu využívajú pre svoje energeticky náročné počítače.

Využitie elektriny, ktorú nikto nechcel

„Kým sa na Islande neobjavili ťažiari, väčšina tejto negarantovanej energie nebola predajným produktom, takže v podstate kupujeme energiu, ktorú nikto iný kúpiť nechce,“ povedal šéf spoločnosti GreenBlocks Daniel Jonsson. Firma je islandským poskytovateľom služieb dátovým centrám a zameriava sa na využívanie obnoviteľnej energie na ťažbu a overovanie blockchainu.

Negarantovaná energia je v podstate prebytočná elektrina, ktorú vyrábajú islandské elektrárne a ktorú nechcú kupovať hlinikárne, skleníky ani domácnosti, povedal Jonsson. Jej dodávky sú ale nestabilné. Ďalšou výhodou islandského elektrárenského systému je úplná izolácia od zvyšku sveta, čo krajinu chráni pred globálnym rastom cien elektriny, uviedol vo svojej správe poskytovateľ služieb pre kryptomenových ťažiarov Luxor Technologies.

Ťažiari bitcoinov neustále hľadajú lacnú elektrinu, pretože používajú špecializované a energeticky náročné počítače na overovanie záznamov transakcií v blockchaine - teda zabezpečenie toho, že do obehu sa dostávajú platné bitcoiny, za ktoré získavajú odmeny v podobne tokenov. V dátových centrách sa nachádzajú tisíce počítačov ako strojov na ťažbu bitcoinov.

Najviac ťažiarov na kilometer štvorcový

Podľa odhadu firmy Luxor ťažiari bitcoinov na Islande spotrebúvajú zhruba 120 megawattov elektriny za rok. S počtom obyvateľov 370-tisíc je tak Island miestom s najväčšou hustotou bitcoinových ťažiarov na svete.

Niektorí ochrancovia životného prostredia sa ale obávajú, že rastúce nároky ťažiarov kryptomien na elektrinu nevyhnutne povedú k vzniku ďalších elektrární, čo by mohlo na Islande poškodiť jedinečný ekosystém.

Generálny riaditeľ firmy Bit Digital Samir Tabar považuje svoju ťažobnú spoločnosť za ekologickú. Tento ťažiar so sídlom v New Yorku v júni oznámil, že v rámci dohody so spoločnosťou GreenBlocks rozširuje svoju ťažobnú prítomnosť na Islande. „Pre nás ako spoločnosť je veľmi dôležité čerpať energiu z obnoviteľných zdrojov,“ povedal Tabar.