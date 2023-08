Washington neplánuje zmierniť sankcie voči Teheránu v rámci návrhu dohody, na základe ktorej by mohlo byť oslobodených päť Američanov väznených v Iráne. Vyplýva to zo štvrtkového vyjadrenia amerického ministra zahraničných vecí Antonyho Blinkena.

„Irán v žiadnom prípade nedostane úľavy od sankcií,“ povedal Blinken v odpovedi na otázku novinárov o očakávanom uvoľnení šiestich miliárd dolárov zo zmrazených iránskych fondov. Podľa jeho slov majú byť zmrazené iránske financie použité výhradne len na humanitárne účely.

Väzňom stúpli šance na prepustenie

Šéf amerického rezortu diplomacie uviedol, že Spojené štáty sú v kontakte s rodinami piatich amerických občanov väznených v Iráne, z ktorých štyria boli vo štvrtok prevezení z väznice do domáceho väzenia, čím stúpli šance na ich prepustenie. Piaty väznený Američan bol do domáceho väzenia premiestnení v uplynulých dňoch.

„Verím, že toto je začiatok konca nočnej mory, ktorú väznení Američania zažili so svojimi rodinami,“ dodal. Blinken tiež povedal, že nevie o ďalších amerických občanoch väznených v Iráne.

Dohoda Teheránu s Washingtonom

Uvoľnenie šiestich miliárd dolárov z iránskych fondov zmrazených v Južnej Kórei by mohlo byť súčasťou dohody, na základe ktorej Teherán prepustí väznených Američanov, povedal pre agentúru Reuters nemenovaný zdroj oboznámený so záležitosťou. Spojené štáty by v rámci dohody mali tiež prepustiť niektorých Iráncov väznených v USA, tvrdí iránska misia pri OSN.

Všetci väznení Američania sú iránskeho pôvodu a v Iráne boli odsúdení za špionáž alebo „sprisahanie s Amerikou“. Irán neuznáva dvojaké občianstvo a so Spojenými štátmi má nepriateľské vzťahy od roku 1979, keď bol revolúciou zvrhnutý prozápadný vládca Mohammad Rezá Pahlaví.