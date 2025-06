Americký prezident Donald Trump vyzval Irán, aby uzavrel jadrovú dohodu so Spojenými štátmi „skôr, než z neho nič nezostane“. Teherán varoval, že ďalšie izraelské útoky budú ešte intenzívnejšie.

„Iránu som dal šancu na dohodu. Ale bez ohľadu na to, ako veľmi sa snažili, bez ohľadu na to, ako blízko boli, jednoducho to nedokázali urobiť,“ uviedol Trump. „Povedal som im, že izraelský útok bude oveľa horší než si dokážu predstaviť,“ dodal.

Podľa Trumpa iránske vedenie bolo pred izraelským útokom veľmi odvážne, avšak teraz „sú všetci mŕtvi a bude to len horšie.“

„Irán musí uzavrieť dohodu skôr, než z neho nič nezostane a zachrániť to, čo bolo kedysi známe ako Iránska ríša. Žiadna ďalšia smrť, žiadna ďalšia deštrukcia. Urobte to predtým než bude neskoro,“ vyzval Trump iránske vedenie.