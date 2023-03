Ponad obec Donovaly by mohla viesť nová gravitačná lanová kĺzačka, štartovacia stanica takzvanej zipline dráhy by sa mala nachádzať pod vrcholom Nová hoľa. Za zámerom stojí spoločnosť GOIMPEX Bratislava, prevádzkujúca tunajšie lyžiarske stredisko. Vyplýva to z materiálov predložených na posudzovanie vplyvov na životné prostredie.

Predmetom zámeru je vybudovanie gravitačnej lanovej kĺzačky, predpokladané náklady odhaduje investor na 1,5 milióna eur.

„Tvoriť ju bude oceľové lano napnuté medzi nástupnou a výstupnou stanicou, po ktorom sa budú spúšťať lanové kĺzačky. Súčasťou bude aj podporné lano, ktoré slúži na prenos dát a sú na ňom inštalované signalizačné balóny a zviditeľňovacie prvky, takzvané odkloňovače vtákov," uvádza sa v materiáloch.

Zipline dráha by mala vzájomne prepájať dve časti tunajšieho lyžiarskeho strediska. Nástupná stanica je plánovaná pod vrcholom Nová hoľa pri vrcholovej stanici sedačkovej lanovky. Výstupná stanica by mala byť umiestnená v časti Záhradište pri ceste v blízkosti rekreačných objektov v nadmorskej výške 981 metrov nad morom.

„Pasažieri sa usadia do sedacieho úväzu, ktorý bude vyvinutý z paraglidingového úväzu, ibaže vylepšený a doplnený. Na rôzne váhové kategórie medzi 30 a 125 kilogramov sa použijú štyri veľkosti kĺzačky s rôznou brzdnou silou," približuje navrhovateľ s tým, že atrakcia bude vybavená brzdným systémom.

Investor v rámci výstavby nástupnej a výstupnej stanice zipline dráhy neuvažuje nad výrubmi vysokej zelene. Lokalita výstavby zasahuje do Chráneného vtáčieho územia Veľká Fatra a územia európskeho významu Zvolen, navrhovateľ však nepredpokladá významnejšie ovplyvnenie stavu chránených území.

S výstavbou zipline dráhy by chcela spoločnosť GOIMPEX Bratislava začať do troch mesiacov od právoplatnosti stavebného povolenia, práce by mali trvať približne dva mesiace. Termín začatia prevádzky bude závisieť od získania potrebných povolení.