Z trhu sa vytratili špekulatívne nákupy nehnuteľností, väčšina hypotekárnych transakcií na trhu rieši potrebu vlastného bývania. Nehnuteľnosť si väčšina Slovákov vie dovoliť aj dnes, no museli by zľaviť zo svojich očakávaní.

Vyplýva to z informácií realitnej kancelárie Herrys na základe transakcií z posledného roka.

Trh s nehnuteľnosťami ožíva

„Na Slovensku roky platilo a platí, že investícia do nehnuteľnosti je jedným z najlepších uchovávateľov hodnoty, ak ide o dobrú nehnuteľnosť v dobrej lokalite. V tomto prípade väčšinou nejde o financovanie bankové, ale z vlastných zdrojov - či už z predaja inej nehnuteľnosti, zdedené či z úspor,“ vysvetlil Martin Bečár, partner v realitke.

Kým v roku 2021 bolo hypotekárnym úverom financovaných až 56 percent nehnuteľností, v roku 2022 to podľa Herrys bolo už iba 45 percent. Trh s nehnuteľnosťami po období neistoty pomaly ožíva, hoci na trhu zostali po zvýšení úrokových sadzieb hypotekárnych úrokov najmä dva typy klientov.

Záleží od typu klienta

Prvý typ klientov sú tí, ktorí potrebujú nehnuteľnosť pre seba, aby naplnili potrebu vlastného bývania, či už pre zmenu životnej situácie ako svadba, narodenie dieťaťa, alebo iné osobné či rodinné dôvody.

Druhú skupinu podľa realitnej kancelárie tvoria ľudia, ktorí majú istú finančnú hotovosť a chcú investovať svoje prostriedky, aby ich vzhľadom na stále vysokú infláciu ochránili.

Špekulatívnych investorov odrádzajú najmä výška úrokovej sadzby ale aj limity, ktoré zaviedla Národná banka Slovenska, ktorá reguluje výšku úveru v pomere k ročnému príjmu a maximálnej výške splátky v percentách z príjmu.

„Práve na základe týchto dvoch limitov od národnej banky na svoju vysnívanú nehnuteľnosť nedosiahnu a musia buď zľaviť zo svojich očakávaní, alebo hľadať iné riešenie,“ uviedol Bečár.

Celý proces kúpy nehnuteľnosti sa stal podľa Bečára oveľa sofistikovanejší. Spočíva v nielen v hľadaní správnej formy financovania, ale aj v hľadaní tej správnej nehnuteľnosti, na ktorú kupujúci dosiahne. „Zahŕňa to oveľa viac tvorivej práce, aby sme to čo najlepšie nakombinovali a aby to pre kupujúceho dobre dopadlo,“ uzavrel.