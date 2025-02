Európsky parlament a Rada EÚ dosiahli dočasnú dohodu o nových opatreniach na predchádzanie vzniku odpadu z potravín a textilu. Ciele sa majú splniť na národnej úrovni do 31. decembra 2030. To znamená desaťpercentné zníženie v spracovaní a výrobe potravín a 30-percentné na obyvateľa v maloobchode, reštauráciách, stravovacích službách a domácnostiach. Ciele sa vypočítajú v porovnaní s množstvom odpadu vytvoreným ako ročný priemer v rokoch 2021 až 2023.

EP presadil, že krajiny Únie musia zabezpečiť, aby uľahčili darovanie nepredaných potravín, ktoré sú bezpečné pre ľudskú spotrebu. Zároveň budú musieť zaviesť systémy zodpovednosti výrobcov, cez ktoré by výrobcovia textílií v štátoch Únie po 30-tich mesiacoch od nadobudnutia účinnosti smernice museli hradiť náklady na ich zber, triedenie a recykláciu. Platiť to bude aj pre tých, ktorí využívajú elektronické obchody, bez ohľadu na to, či sú usadení v krajine EÚ alebo mimo nej. Pre mikropodniky začnú požiadavky platiť o rok neskôr.

Pravidlá by sa vzťahovali na výrobky ako odevy a doplnky, obuv, prikrývky, posteľnú a kuchynskú bielizeň, záclony či klobúky. EP presadzuje, aby platili aj pre výrobcov matracov.