Inflácia po 16 mesiacoch bola v júli 2023 opäť jednociferná, pomohli k tomu aj zrušené koncesionárske poplatky. Uviedol to analytik UniCredit Bank Ľubomír Koršňák v komentári k údajom o júlových spotrebiteľských cenách, ktoré v pondelok zverejnil Štatistický úrad.

„Infláciu v júli brzdili okrem iného administratívne faktory, menovite zrušené koncesionárske poplatky. Tie ubrali z celkového rastu cien až tri desatiny. Bez zrušenia koncesionárskych poplatkov by v júli ceny medzimesačne neklesli a v medziročnom porovnaní by sa nedostali do jednociferných úrovní,“ spresnil Koršňák. Aj júl podľa neho potvrdzoval zmiernenie tlaku na zdražovanie potravín.

Inflácia má podľa neho svoj vrchol už za sebou, vo zvoľňovaní dynamiky medziročného rastu bude pokračovať aj v nasledujúcich mesiacoch. „Zmierňovanie (medziročnej) inflácie bude podporovať silný bázický efekt, inými slovami vysoká porovnávacia základňa z minulého roka, ale ruku k dielu najskôr pridá i slabnúci domáci spotrebný dopyt. Naopak, zvoľňovanie inflácie by i naďalej mohli pribrzďovať rastúce mzdy,“ myslí si analytik.

„V priemere by podľa našich prepočtov mala inflácia tento rok dosiahnuť 11 percenta a v závere roka by sa mohla pohybovať na úrovni okolo 7 percent. Budúci rok by sa potom mala hýbať na úrovni okolo 4 percent až 5 percent. Kľúčové pre rast cien budúci rok budú opäť rozhodnutia o regulovaných cenách energií na bývanie. Predpokladáme, že k plnému premietnutiu trhových cien energií do cien plynu, tepla a elektriny pre slovenské domácnosti nepríde ani v budúcom roku a štát rast cien týchto položiek bude opäť čiastočne tlmiť,“ dodal Koršňák.

„V ekonomike sú stále evidentné jadrové inflačné tlaky, ktoré poháňajú zvýšené náklady firiem, nízka miera nezamestnanosti a silný rast nominálnych miezd. Napriek tomu, ako ukazujú údaje, dezinflačné trendy na Slovensku pokračujú. Medziročná miera inflácie naďalej klesá, najmä v dôsledku vyššej bázy z predchádzajúceho roka. Na tento rok predpokladáme priemerný rast spotrebiteľských cien o 11,2 percenta,“ doplnil Marián Kočiš, analytik Slovenskej sporiteľne.



Štatistický úrad v pondelok informoval, že celková inflácia klesla v júli 2023 už piaty mesiac po sebe, v medziročnom porovnaní boli ceny vyššie o 9,7 percenta. Spotrebiteľské ceny tovarov a služieb v júli 2023 v porovnaní s júnom klesli o 0,3 percenta, bol to druhý medzimesačný pokles v tomto roku.