India sa chystá zakázať vývoz cukru, pretože nedostatok dažďov znížil úrodu cukrovej trstiny. Informovala o tom agentúra Reuters s odvolaním sa na vládne zdroje. India by tak pozastavila vývoz cukru prvýkrát za sedem rokov. Absencia indického cukru na svetovom trhu by pravdepodobne viedla k rastu cien cukru na kľúčových burzách v New Yorku a Londýne, ktoré sa už teraz pohybujú v blízkosti niekoľkoročných maxim, píše Reuters.

„Sústredíme sa predovšetkým na uspokojenie miestnej potreby a na výrobu etanolu z prebytkov cukrovej trstiny,“ uviedol jeden zo zdrojov. „V nadchádzajúcej sezóne nebudeme mať dostatok cukru, na ktorý by sme mohli prideliť exportné kvóty,“ dodal.

Cukrová sezóna sa v Indii začína v októbri a končí sa v septembri nasledujúceho roku. V súčasnej sezóne India povolila vývoz iba 6,1 milióna ton cukru, zatiaľ čo v predchádzajúcej sezóne to bolo rekordných 11,1 milióna ton.

Monzúnové dažde v hlavných oblastiach pre pestovanie cukrovej trstiny v indických štátoch Maháráštra a Karnátaka sa tento rok zatiaľ nachádzajú až 50 percent pod priemerom. Tieto oblasti sa na celkovej produkcii cukru v Indii podieľajú viac ako polovicou.

Miestne ceny cukru sa v Indii tento týždeň vyšplhali na najvyššiu úroveň za takmer dva roky. „Potravinová inflácia je zdrojom obáv. Terajší nárast cien cukru eliminuje akúkoľvek možnosť vývozu,“ uviedol ďalší zo zdrojov.

India minulý mesiac prekvapila odberateľov uvalením embarga na vývoz bielej ryže iných druhov ako basmati. Minulý týždeň krajina uvalila 40-percentné clo na vývoz cibule. Vláda sa týmito krokmi snaží dostať ceny potravín pod kontrolu pred blížiacimi sa voľbami, napísala agentúra Reuters.