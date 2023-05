Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) v utorok varovala pred unáhleným používaním umelej inteligencie pri zdravotnej starostlivosti. WHO spomína predovšetkým četbotov používajúcich umelú inteligenciu, ktorí môžu poskytnúť užívateľom falošné a neoverené informácie. Organizácia tvrdí, že používanie týchto nových technológií nesprevádza dostatočná opatrnosť a kontrola.

„Unáhlené zavedenie neotestovaných systémov by mohlo viesť k chybám zo strany zdravotníkov, poškodeniu pacientov, strate dôvery v umelú inteligenciu, a teda podkopaniu použitia a možných dlhodobých prínosov týchto technológií vo svete,“ uviedla organizácia.

Podľa WHO využívanie umelej inteligencie v zdravotníctve nesprevádza „opatrnosť, ktorá by normálne bola prítomná pri akejkoľvek novej technológii“. WHO vyzvala štáty a organizácie, aby systémy využívajúce umelú inteligenciu podrobne otestovali, kým ich zavedú do zdravotníctva. Tam by mohli slúžiť ako pomôcka pri rozhodovaní lekárov a zdravotníkov.

WHO varuje pred niektorými aspektmi používania četbotov. Podľa organizácie môžu tieto systémy poskytovať odpovede s mylnými informáciami, ktoré sa konečnému užívateľovi môžu zdať fundované. Četboty môžu tiež generovať „vysoko presvedčivé dezinformácie“, na ktoré by potom inštitúcie reagovali len veľmi ťažko. Organizácia tiež upozorňuje, ako tieto systémy nakladajú s osobnými údajmi užívateľov.