Platy poslancov Národnej rady SR a prezidentky Zuzany Čaputovej by sa mali v roku 2023 extrémne zvýšiť. Tvrdí to líder OĽaNO Igor Matovič. Chce preto na najbližšej schôdzi NR SR rokovať o návrhu, ktorým by sa platy v druhom polroku znížili tak, aby poslanci a prezidentka zarábali rovnako ako v minulom roku. Verí, že návrh sa prerokuje, hoci nebude predložený v súlade s rokovacím poriadkom. OĽaNO vyzýva poslancov a prezidentku, aby verejne podporili zmrazenie platov.

Matovič na pondelkovej tlačovej konferencii informoval, že plat poslanca by mal vzrásť zo sumy 5 814 eur na výšku 6 651 eur v roku 2023, čo je o vyše 800 eur viac, ako bol plat v minulom roku. Plat prezidentky by sa mal podľa Matoviča zvýšiť zo 14 408 eur na 16 976 eur. Platy za rok 2023 sa odvíjajú z deficitu hospodárenia, ktorý bol podľa Matoviča zverejnený v apríli. Preto sa má rozdiel v plate poslancov vyplácať spätne. Účinnosť novely navrhnú od júla tak, aby bol plat poslanca a prezidentky v druhom polroku 2023 rovnaký ako plat v roku 2022.

Hnutie OĽaNO vyzvalo prezidentku, aby verejne podporila jeho iniciatívu za zmrazenie platov. Zároveň vyzýva poslancov, aby umožnili zaradiť návrh na rokovanie najbližšej schôdze, ktorá sa začína 2. mája. Návrhy sa do parlamentu musia predkladať aspoň 15 dní pred začiatkom schôdze, zároveň platí, že návrh zákona v tej istej veci možno podať najskôr o šesť mesiacov odo dňa neschválenia návrhu zákona. Matovič už predkladal zákon o znížení platov poslancov, parlament ho v marci odmietol.

„Chceme predložiť riešenie, ktoré síce bude na hrane, ale myslíme si, že poslanci a strany majú morálnu povinnosť to podporiť,“ tvrdí Matovič. Návrh chcú predložiť v úvode májovej schôdze ako nový bod do programu.