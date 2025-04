Americká vláda bude od EÚ požadovať lepšie podmienky pre vývoz áut a poľnohospodárskych produktov do Európy. Napísal v piatok (4. 4.) taliansky denník Corriere della Sera, ktorého spravodajkyňa hovorila s americkým ministrom obchodu Howardom Lutnickom. Ten už skôr denníku povedal, že Washingtonu vadí únijná regulácia digitálnych služieb a niektoré dane, ktoré dopadajú aj na americké výrobky.

Lutnick denníku povedal, že prezident Donald Trump z ciel nezľaví, ale že je ochotný vyjednávať o obchode s inými krajinami. „To, čo môže urobiť Európa, je odstrániť clá a ďalšie necolné prekážky pre obchod, ktoré sú výrazne horšie ako clá. Až potom prezident Trump uzavrie s každým dohodu, "uviedol podľa denníka Lutnick. Dodal, že Trump žiada „konkrétne činy".

Lutnick už skôr povedal, že Washingtonu vadí únijná regulácia digitálnych služieb a niektoré dane, ktoré podľa americkej vlády zasahujú americký dovoz. „Vstup na váš trh pre naše autá a pre naše poľnohospodárske produkty," vypočítal v rozhovore s talianskym listom Lutnick požiadavky, ktoré americká vláda podľa neho vznesie pri rokovaniach o clách s Európskou úniou.

„Európa nám napríklad neumožňuje predávať mäso. Keď vstúpime na tie trhy, tak naši poľnohospodári budú môcť predávať a ceny v supermarketoch klesnú," uviedol Lutnick. Na otázku denníka Lutnick uviedol, že americká vláda zatiaľ rokuje s predstaviteľmi Európskej komisie. „Ak ale vaša premiérka (Giorgia Meloniová) chce zatelefonovať prezidentovi Trumpovi, tak nie je dôvod, prečo by to nemohla urobiť," uviedol.

Taliansko vlani predalo do USA tovar v hodnote 65 miliárd eur a Spojené štáty boli pre talianske firmy druhým najväčším trhom. V stredu oznámené clá vo výške 20 percent pre export zo všetkých krajín EÚ tak medzi talianskymi ekonómami a manažérmi firiem zameraných na export vyvolali obavy.

Premiérka Meloniová povedala, že clá sú problémom, ale „nie sú tou katastrofou, ako sa nám niekto snaží nahovoriť", píše agentúra ANSA. Podľa Meloniovej by EÚ nemala na kroky Washingtonu odpovedať ďalšími clami. Dnes uviedla, že by sa EÚ mala v rámci reakcie zamerať na niektoré vnútorné zmeny, napríklad posilnenie unijného energetického trhu či „pozastavenie Green Dealu pre automobilový priemysel". Pre štáty, na ktoré clá dopadnú výraznejšie, by Meloniová chcela flexibilnejšie fiškálne pravidlá.