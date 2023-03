Ako sa horská turistika stávala čoraz populárnejšou, začalo sa vnímať, že oblečenie sa dá oveľa lepšie prispôsobiť podmienkam na horských chodníkoch prostredníctvom drobných úprav. Túto myšlienku prevzali najznámejšie outdoorové značky. Vývoj tohto trendu bol veľmi rýchly a dnes sa môžeme tešiť zo širokého výberu oblečenia určeného špeciálne na turistiku, cestovanie a horské expedície.



V súčasnosti je základom každého výletu správna kombinácia všetkých vrstiev oblečenia, od spodného prádla a ponožiek až po vrchnú bundu. Len správna kombinácia zabezpečí optimálny výkon. Technické oblečenie známych značiek, ako je Arcteryx, dnes ponúka vysokú priedušnosť, vynikajúcu ochranu proti vetru a dažďu a optimálne tepelné vlastnosti - to všetko za predpokladu, že funkčnosť takéhoto kompletu nie je narušená napríklad bavlneným tričkom alebo bundou z nepriedušného materiálu.

Moderná súprava horského oblečenia

Základom každej turistickej alebo horolezeckej výbavy je vhodne zvolené termoprádlo. Jeho hlavnou funkciou je účinný transport vlhkosti z pokožky do ďalšej vrstvy oblečenia a zabezpečenie vysokej úrovne komfortu pri nosení. Technická termoprádlo je zvyčajne dobre prispôsobené telu. Vďaka vysokej elasticite použitých materiálov neobmedzuje pohyb. Hoci väčšina termoprádla je dnes vyrobená zo syntetických vlákien, veľmi obľúbená je aj merino vlna. Ide o úplne iný druh ovčej vlny, ako je známy z hryzavých svetrov. Merino vlna je veľmi príjemná na dotyk a má množstvo ďalších výhod



Najčastejšie sa nosí cez spodnú bielizeň ako druhá vrstva oblečenia, pričom sa výrazne líši v závislosti od ročného obdobia. V chladnom zimnom počasí to môže byť ľahká bunda so syntetickou alebo páperovou výplňou. V prechodných ročných obdobiach je ideálna ľahká flísová bunda. Účelom tohto odevu je zabezpečiť optimálny tepelný komfort počas našej aktivity na trase.



Tretia, najvrchnejšia vrstva oblečenia sa nosí v chladnejšej časti roka alebo v nepriaznivých poveternostných podmienkach. Môže to byť bunda do dažďa alebo softshell. Aké sú medzi nimi rozdiely? Membránové bundy sú primárne určené na ochranu pred dažďom alebo snehom. Preto sú vybavené nepremokavými membránami a švy sú špeciálne podšité, aby sa dovnútra nedostala ani kvapka vody. Okrem toho sú zipsy často utesnené alebo prekryté záplatami. Na druhej strane, softshellové bundy sú dobrou voľbou do veterných a chladných dní. Spájajú účinnú ochranu proti mrazivému vetru so základnou izoláciou. Hoci nechránia pred dažďom, ich hlavnou výhodou je vysoká priedušnosť. Vďaka tomu sa skvele hodia na horské chodníky, kde chránia telo pred rýchlym podchladením a zároveň ho chránia pred prehriatím. Väčšina popredných horských značiek, ako napríklad Black Diamond, má vo svojej kolekcii širokú škálu oboch.

Aké by malo byť dobré turistické oblečenie do hôr?

Trekingové oblečenie vyrábané poprednými značkami má niekoľko vlastností, ktorými sa rozhodne líši od každodenných modelov. Vďaka nim je ideálne na použitie na chodníkoch. Jednou z nich je určite vysoká odolnosť použitých materiálov. Tkaniny sa často vyrábajú s prídavkom nylonových vlákien. Dôležité je aj použitie vhodnej väzby. V horskom oblečení sa často používa aj dodatočné spevnenie kolien alebo lakťov, ktoré sú najviac náchylné na odreniny. Ďalším charakteristickým znakom turistického oblečenia je voľnosť pohybu. Profilované nohavice a rukávy poskytujú maximálne pohodlie. Pri prispôsobivejších modeloch sa používajú materiály s vysokým podielom elastanu. To sa prejavuje vysokou elasticitou tkaniny, ktorá sa dokonale prispôsobí každému pohybu nositeľa. Turistické bundy, nohavice a mikiny sa vyznačujú aj veľkým počtom praktických vreciek. Tie umožňujú pohodlne usporiadať vybavenie, ktoré musíte mať na trase vždy po ruke. Okrem toho turistické oblečenie ponúka mnoho ďalších zaujímavých funkcií, ako sú odnímateľné nohavice, háčiky na spodku nohavíc, ktoré zabraňujú vyhrňovaniu nohavíc, ktoré sa dajú pripevniť na šnúrky a mnoho ďalších.



Či už sa chystáte na túru, výlet alebo náročnú horskú expedíciu, oplatí sa pozrieť si ponuku popredných outdoorových značiek. Oblečenie, ktoré vytvárajú, je skvelé na všetky druhy výletov a ponúka vysoký komfort a maximálnu funkčnosť. Prečo hľadať, keď osvedčené riešenia od špičkových značiek máte na dosah ruky na 8a.sk?