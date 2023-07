Narcisti majú problém vnímať súčasne pozitívne aj negatívne pocity. Keď sa nahnevajú a začnú sa s vami hádať, dokážu byť až neuveriteľne krutí, pretože v danej chvíli dokážu vnímať iba svoj odpor a hnev. Výsledkom je, že akákoľvek nevinná hádka môže rýchlo a prudko eskalovať. Niečo, čo ste možno považovali za nepodstatné alebo dokonca irelevantné, sa zmení na konfrontáciu, ktorá môže ukončiť celý vzťah, píše Business Insider.

Narcisti vo vás počas hádky budú chcieť vyvolať pocity bezvýznamnosti a menejcennosti. Psychoterapeutka Alena Sciglianová vysvetlila, že títo ľudia často trpia hlboko zakorenenými komplexmi, a preto majú tendenciu chápať konanie ostatných ako útok na svoju osobu.

„Majú slabo vyvinutú schopnosť sebauvedomenia, takže nie sú schopní vnímať, keď začnú situáciu eskalovať. Takisto majú problém uvedomiť si, ako ich správanie ovplyvňuje ľudí okolo,“ povedala. Často nevedia regulovať svoje emócie a zachovať pokoj.

Keď sa narcisista urazí, začne svojho partnera obviňovať z neúcty či sebeckosti. V ich očiach by sa mal svet točiť iba okolo nich. Ak im teda nevenujete pozornosť, berú to ako priamy útok na svoju osobu. Odborníci odhalili, čo môžete počas hádky s narcistom očakávať a ako zabrániť, aby sa nevymkla spod kontroly.

1. Všímajte si známky blížiacej sa hádky

Keď máte v živote narcistu, často sa naučíte rozpoznávať jeho vzorce správania a súvisiace neverbálne prejavy. Že sa schyľuje k hádke spoznáte podľa fyzického nepokoja, hrozivého výrazu tváre, hlbšieho hlasu a zmeny postoja tak, aby narcista pôsobil zastrašujúco a získal si kontrolu nad situáciou.

2. Očakávajte veľmi intenzívnu konfrontáciu

Terapeutka Elinor Greenbergová zdôraznila, že konfrontácie s narcistom majú od bežných hádok ďaleko. Títo ľudia majú tendenciu psychicky zneužívať osoby vo svojom okolí, pretože sú prehnane citliví a chýba im empatia. Majú preto problém chápať potreby a názory ostatných.

Narcisti svoj hnev vyjadrujú priamou konfrontáciou s urážkami a urážlivými nadávkami či chladným odstupom, kedy svojho partnera dokážu ignorovať aj niekoľko hodín bez prestávky. V niektorých prípadoch si dokonca zvyknú nájsť niekoho nového, dodala Greenbergová.

3. Točenie sa v kruhu

Počas hádky s narcistom môžete okrem pocitov poníženia očakávať aj frustráciu z toho, že konfrontácia nikam nevedie. Títo ľudia sú skvelými manipulátormi, ktorí dokážu oponentov svojimi opakujúcimi sa argumentmi zmiasť natoľko, že zabudnú, prečo k hádke vôbec došlo.

„Ľudia im často ustúpia iba preto, aby hádka skončila,“ vysvetlila Sciglianová.

4. Nehádajte sa o tom, kto má pravdu

Pri narcistoch nemá zmysel snažiť sa zistiť, kto je na vine, pretože títo ľudia si chybu nikdy nepriznajú. Zodpovednosť za všetky negatívne emócie, ktoré prežívajú, budú chcieť hodiť na vás, pretože oni sú vo svojich očiach bez jedinej chybičky.

„Uvedomte si, že narcisti sa nehádajú preto, aby mali pravdu. Hádajú sa preto, aby zažili pocit uspokojenia z toho, že vás ponížili,“ vysvetlil rozvodový právnik Derek Jacques.

5. Buďte empatický

Profesor Terrell Strayhorn z Illinois State University radí počas hádky s narcistom voliť empatiu. Títo ľudia milujú pochvaly a obdiv, no keď ich nedostanú, zvyknú byť agresívni a nahnevaní.

Aj Greenbergová odporúča namiesto hádania sa vyskúšať empatiu. Skúste situáciu deeskalovať napríklad touto vetou: „Muselo ťa veľmi zraniť, čo som urobil, a rozumiem, prečo sa takto cítiš."

6. Hovorte o vás ako o tíme

Vo vetách používajte slovo „my“ namiesto „ja“ alebo „ty“. Tak do negatív zahrniete aj seba, vysvetlila Greenbergová. Aby ste zabránili eskalácii hádky, môžete sa pokúsiť narcistovi pripomenúť, že ste jeden tím, a preto bude pre všetkých lepšie, ak situáciu rýchlo vyriešite.

Sciglianová odporúča neprejavovať emócie a spoliehať sa v rámci argumentov výlučne na fakty. „Vyjadrovanie emócií umožňuje narcistovi ľahšie prekrútiť konverzáciu vo svoj prospech a dostať vás do rozpakov,“ povedala psychoterapeutka.

7. Odveďte ich pozornosť

Opýtajte sa ich na tému, ktorá ich zaujíma. Narcisti totiž o sebe veľmi radi hovoria a teší ich dokazovať vám, že o niečom vedia viac než vy.

Môžete ich takisto požiadať o radu. Narcista nadobudne pocit, že je tou jedinou osobou, na ktorú sa viete obrátiť a to v nich vyvoláva pocit nadradenosti.

8. Nedajte sa nachytať

Narcista naozaj verí, že ste mu vážne ublížili, keď ste vyjadrili nespokojnosť s jeho chovaním, a preto vám to bude chcieť vrátiť. Počas hádky vám začne vyčítať všetko, čo mu napadne – niečo zlé, čo ste spravili pred rokom, ale aj to, ako sebecky sa správate práve v tú chvíľu.

Ak ich urážky odignorujete, dokážete sa vyhnúť zbytočnej hádke. Ak však zhltnete ich návnadu, celá situácia sa pravdepodobne ešte väčšmi zhorší, čím narcistovi dáte presne to, čo chce – vašu bolesť na striebornom podnose.

9. Myslite na svoje dobro

Väčšina odborníkov verí, že partnerský vzťah s narcistom dokáže byť emočne vyčerpávajúci a môže negatívne vplývať na vaše psychické zdravie. Iba vy viete určiť, či vám to za to stojí. Pravdepodobne si uvedomíte, že to tak nie je, a pohnete sa ďalej. Pre väčšinu ľudí je ukončenie vzťahu s narcistom jedinou možnosťou.

Narcisti na sebe nevidia nič zlé, takže je nepravdepodobné, že sa jedného dňa zmenia či požiadajú o pomoc. Svoju energiu preto viete investovať do oveľa zmysluplnejších vecí.