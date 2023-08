Grécko od septembra stanoví maximálny denný počet návštevníkov na aténskej Akropole. Nariadenie schválila v stredu vláda, informovali miestne médiá. Počet ľudí, ktorí navštívia za deň jednu z najvýznamnejších starogréckych pamiatok, by nemal presiahnuť 20-tisíc. To je o zhruba desať percent menej ako v najrušnejších dňoch. Vláda to odôvodnila snahou o lepšie zachovanie pamiatky.

V najrušnejších dňoch Akropolu navštívi až 23-tisíc ľudí. Polovicu denných návštevníkov tvoria zájazdy a ďalšie organizované skupiny. Najobľúbenejším časom pre prehliadku tejto pamiatky je dopoludnie.

Ministerstvo kultúry stanoví pre vstup na Akropolu hodinové limity. Dopoludnia to bude dvetisíc až tritisíc ľudí za hodinu. Obdobie návštevy nové nariadenie neobmedzí. Celkovo by však počas otváracej doby od ôsmej do dvadsiatej hodiny nemal počet návštevníkov prekročiť 20-tisíc.

Podľa ministerstva toto opatrenie ocenia aj turisti, pretože sa skrátia rady pri vstupe. „Opatrenie rieši potrebu chrániť pamiatku, čo je pre nás to najdôležitejšie,“ uviedla ministerka kultúry Lina Mendoniová. Od budúceho apríla potom bude vstup na Akropolu možný len na elektronickú vstupenku.

Aténska Akropola patrí medzi najnavštevovanejšie pamiatky v Grécku. V minulom roku si areál pozreli približne tri milióny ľudí.