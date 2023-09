Napriek tomu, že webové vyhľadávače existovali už od počiatkov internetu, k usporiadaniu svetových informácii a ich všeobecnej dostupnosti dopomohol až Google. Slovo „googlovanie“ sa stalo synonymom pre „vyhľadávanie“ akejkoľvek informácie.

Americká spoločnosť Google, ktorá od roku 2015 patrí pod technologickú holdingovú spoločnosť Alphabet, vybavuje v súčasnosti viac ako 70 percent celosvetových požiadaviek na online vyhľadávanie, čím sa denne dostáva do centra záujmu väčšiny používateľov internetu. Úspešne však podniká i v mnohých ďalších oblastiach.

História vyhľadávacieho lídra

V pondelok 4. septembra uplynie 25 rokov, odkedy oficiálne vznikol internetový vyhľadávač Google.

História Googlu siaha do roku 1995, kedy počítačoví experti Larry Page a Sergey Brin začali na Stanfordovej univerzite spolupracovať na vytvorení vyhľadávača s názvom BackRub, pomenovaného podľa jeho schopnosti vykonávať analýzu spätných odkazov. Mal určiť ako na konkrétnu webovú stránku odkazujú iné webové stránky, a tým sledoval jej dôležitosť. V tom čase totiž vyhľadávače zaraďovali výsledky na základe toho, ako často sa hľadaný výraz objavoval na webovej stránke.

Adekvátnejšie vyhľadávanie sa dvojici podarilo vyvinúť podľa algoritmu s názvom PageRank. Jeho úlohou bolo určiť relevantnosť webových stránok, pričom zohľadnil počet stránok spolu s ich významom, ktoré sa spájali s pôvodnou stránkou. Page a Brin totiž usúdili, že webová stránka s tisíckami odkazov by mala byť hodnotnejšia ako stránka s niekoľkými odkazmi. Vyhľadávač by preto silne prepojenú stránku mal logicky umiestniť vyššie v zozname možností. Takýmto spôsobom fungoval vyhľadávač, ktorý pomenovali Google.

Názov odvodili od matematického pojmu googol, ktorý predstavuje číslo 1 a za ním nasleduje 100 núl. Mal byť teda symbolom obrovského množstva informácií, ktoré musí prefiltrovať.

Z garáže na miliardové výslnie

Spoločnosť Google Inc. sa oficiálne zrodila 4. septembra 1998 aj vďaka informatikovi a spoluzakladateľovi spoločnosti Sun Microsystems Andreasovi von Bechtolsheimovi, ktorý poskytol Larrymu a Sergeyovi šek v hodnote 100-tisíc dolárov. Spolu s dostatočnými finančnými prostriedkami otvorila spoločnosť Google Inc. svoju prvú kanceláriu v garáži v kalifornskom meste Menlo Park. V roku 2000 sa firme podarilo nasadiť reklamný systém Adwords, ktorý jej zabezpečil zisk sedem miliónov dolárov. Do svojho súčasného sídla, známeho ako Googleplex v Mountain View v Kalifornii, sa Google presťahoval v roku 2003.

V apríli 2004 spustil Google vlastnú e-mailovou službu Gmail a v tom istom roku tiež vstúpil na burzu. Nasledujúci rok spoločnosť vytvorila mapový server známy ako Google Maps a v roku 2006 za 1,65 miliardy amerických dolárov kúpila server pre zdieľanie videí – YouTube. Z Googlu vzišiel napríklad aj veľmi populárny internetový prehliadač Chrome, operačný systém Android pre telefóny a tablety či počítačové okuliare Google Glass.

Spoločnosť Google sa v auguste 2015 reorganizovala a stala sa dcérskou spoločnosťou holdingovej spoločnosti Alphabet Inc. Za generálneho riaditeľa spoločnosti Google bol v októbri 2015 vymenovaný Sundar Pichai. Na tomto poste tak nahradil Larryho Pagea, ktorý sa stal generálnym riaditeľom spoločnosti Alphabet. Od 3. decembra 2019 je však Sundar Pichai aj generálnym riaditeľom spoločnosti Alphabet.

Podľa webu fitsmallbusiness.com je Google najnavštevovanejšou webovou stránkou na svete a za deň spracuje 8,5 miliardy vyhľadávaní. Najväčší podiel príjmov spoločnosti plynie z reklamy.