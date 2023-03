Umelá inteligencia (AI) mala byť parketou firmy Google. Spoločnosť si svoju reputáciu vybudovala na tom, že sa nebála staviť na rôzne druhy technológie, ktorá ešte nebola na dosah. Väčšina výskumu umožňujúca príchod súčasnej vlny konverzačných robotov (chatbotov) poháňaných AI sa navyše odohrala v jej laboratóriách, píše agentúra Bloomberg.

Aj napriek týmto skutočnostiam sa lídrom v generatívnej AI stal start-up OpenAI, ktorý v novembri 2022 predstavil chatbota ChatGPT. Alphabet, materská firma Google-u, sa teraz snaží jeho náhly úspech dobehnúť míľovými krokmi. Súvisí totiž s kľúčovým pododvetvím technológie, o ktorej generálny riaditeľ spoločnosti Alphabet Sundar Pichai tvrdí, že bude mať väčší význam než oheň či elektrina.

Google spustil alarm

ChatGPT by podľa niektorých odborníkov mohol konkurovať známemu vyhľadávaču Google. Vďaka väzbám OpenAI na Microsoft však predstavuje dvojitú hrozbu. Zatiaľ sa zdá, že Google v oblasti, ktorú považoval za svoju kľúčový silnú stránku, mierne zaostáva, čo vo firme podľa súčasných i bývalých zamestnancov vyvoláva obavy.

„Existuje tu nezdravá kombinácia abnormálne vysokých očakávaní a obrovskej neistoty, pokiaľ ide o akúkoľvek iniciatívu súvisiacu s AI,“ opísal situáciu jeden zo súčasných zamestnancov.

Pichai sa tak teraz musel vrátiť do čias, keď pôsobil ako produktový manažér, a osobne začať dozerať na funkcie produktov. Podľa jedného z bývalých zamestnancov je táto úloha výrazne pod úroveň jeho platovej triedy. Do činnosti firmy sa navyše začali viac zapájať aj jej zakladatelia Larry Page a Sergej Brin.

Manažment Googleu vyhlásil „poplach“ a prišiel so smernicou, podľa ktorej musí byť do všetkých najdôležitejších produktov firmy s viac než miliardou používateľov v priebehu niekoľkých mesiacov začlenená generatívna umelá inteligencia. Jedným z prvých príkladov vykonávania tejto smernice je marcové vyhlásenie firmy o tom, že tvorcovia videí sa čoskoro budú môcť vďaka tejto technológii v rámci platformy YouTube virtuálne prezliekať do rôznych outfitov.

Ďalšie fiasko?

Niektorým bývalým zamestnancom táto snaha pripomína časy, keď sa firma snažila do povedomia verejnosti pretlačiť sociálnu sieť Google+. Google vtedy prišiel s interným mandátom na zavádzane tejto novej myšlienky do každého kľúčového produktu. Táto snaha však skončila fiaskom, keďže firme sa nepodarilo prilákať dostatočné množstvo používateľov, a tak Google+ čoskoro upadol do zabudnutia. Podľa Bloombergu to ale nie je najšťastnejšie prirovnanie, pretože Google nikdy nebol považovaný za lídra na poli sociálnych sietí. O jeho expertíze v oblasti AI však nemožno pochybovať.

Hovorca firmy prirovnanie medzi „poplachom“ a kampaňou súvisiacou so zavádzaním Google+ odmieta. Spomínaná kampaň sa totiž dotkla všetkých produktov, pričom súčasné snahy o pretláčanie AI do veľkej miery pozostávajú z toho, že k testovaniu nástrojov AI dochádza interne medzi zamestnancami Google-u. Väčšina z nich však nedostala príkaz venovať AI čas navyše, vysvetľuje hovorca s tým, že tieto inštrukcie platia iba pre tých ľudí, ktorí pracujú na relevantných projektoch.

Pre niektorých zamestnancov sú nové príkazy vítanou novinkou. Členovia tímov pracujúcich na projektoch generatívnej AI dúfajú, že vďaka nim už nebudú iba akousi výskumnou zložkou, ale budú môcť do vývoja produktu a jeho konečnej podoby viac zasahovať.