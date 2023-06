Spoločnosť General Motors plánuje investovať viac ako miliardu dolárov do dvoch závodov na výrobu ťažkých nákladných vozidiel novej generácie v Michigane. Z toho má ísť 788 miliónov do závodu Flint Assembly, produkujúceho kamióny na plyn a naftu, ďalších 233 miliónov sa investuje do automobilky Flint Metal Center, informuje CNBC.



Napriek záväzku GM ponúkať do roku 2035 výhradne elektrické vozidlá, spoločnosť naďalej investuje aj do tradičných vozidiel, akými sú Chevrolet Silverado a vysokovýkonné pickupy GMC Sierra. Hovorca GM uviedol, že výstavba sa má začať v priebehu štvrtého štvrťroka. Podrobnosti, kedy pickupy novej generácie majú prísť na trh, odmietol zverejniť. V roku 2022 GM oznámil, že predaj ťažkých vozidiel vzrástol o 38 percent v porovnaní s predchádzajúcim rokom, čo predstavuje takmer 288-tisíc predaných nákladiakov viac.



Oznámenie o investícii prichádza krátko pred rokovaním s odborovou organizáciou United Auto Workers počas leta. Očakáva sa, že tohtoročné rokovania budú jedny z najspornejších a najdôležitejších. „Keď podnikanie prosperuje, ako to bolo za posledné desaťročie – kvôli tvrdej práci našich členov – spoločnosť by mala naďalej investovať do svojej pracovnej sily,“ povedal viceprezident odborového zväzu Mike Booth.



Lídri UAW považujú za najhlavnejšie problémy, ktoré chcú otvoriť úpravu životných nákladov, väčšie istoty v zamestnaní, ako aj koniec viacúrovňového mzdového systému.