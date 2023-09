Lynette Banová sa počas pandémie presťahovala z New Yorku do Austinu, aby ušetrila peniaze. O tri roky neskôr zistila, že jej v rámci rozpočtu vznikla nová položka: priateľstvá.

Banová odhaduje, že mesačne minie na členstvá v rôznych kluboch a spoločenské akcie zhruba 500 dolárov. Ich účel je jednoduchý – nájsť si nových priateľov. Ročné členstvo v klube Soho House Banovú vyjde na 2 500 dolárov, posilňovňa na ďalších 500. K tomu ešte treba prirátať peniaze, ktoré míňa na obedy, večere, kino či iné stretnutia, ktorými sa nové priateľstvá snaží udržať, píše Business Insider.

„Po pandémii som začala viac uprednostňovať kluby a organizácie, kde môžem spoznávať nových ľudí a budovať si kontakty,“ povedala Banová.

Epidémia osamelosti

Podobne to vidí mnoho mladých Američanov, ktorí strávili podstatnú časť svojich dospelých životov mimo tried, kancelárií a iných spoločných priestorov, kde k vytváraniu vzťahov dochádza prostredníctvom osobných stretnutí. Aj to je jednou z príčin akejsi „epidémie osamelosti“, ktorá trápi najmä mladých ľudí vo veku od 18 do 25 rokov.

Viac než tretina Američanov z tejto vekovej skupiny v prieskume z roku 2022 uviedla, že sa často alebo stále cíti osamelo. „Toto je čas, keď mladí ľudia robia niektoré z najťažších a najnáročnejších rozhodnutí v živote, a naozaj potrebujú podporu,“ vysvetlil psychológ Richard Weissbourd, ktorý sa na štúdii podieľal.

Osamelosť ale nie je iba problémom duševného zdravia. Sociálna izolácia môže byť rovnako nebezpečná ako fajčenie 15 cigariet za deň a prispieva k zdravotným problémom vrátane kardiovaskulárnych ochorení, mŕtvice a demencie.

Insider sa porozprával s 23 mladými dospelými vo veku od 21 do 27 rokov o ich skúsenostiach s osamelosťou. Všetci okrem troch uviedli, že na spoločenské aktivity, akými sú umelecké kurzy a členstvá v posilňovniach, míňajú viac peňazí než pred pandémiou. Mnohí z nich navyše míňajú oveľa menej na sólo aktivity či predplatné streamovacích služieb.

Posilňovňa Orangetheory Fitness od začiatku roku 2019 do 1. augusta 2023 zaznamenala 200-percentný nárast členov z generácie Z. Ich počet rastie rýchlejšie než v prípade akejkoľvek inej generácie, prezradil Ameen Kazerouni, hlavný technický riaditeľ firmy.

Lacnejšie spôsoby

Nie každý mladý človek má dostatok peňazí na to, aby mohol ročne míňať tisíce dolárov na členstvá v rôznych kluboch či chodiť na spoločenské akcie. Mnohí z nich sa preto snažia nájsť lacnejšie spôsoby, ako bojovať proti osamelosti.

Lillian Lemová sa napríklad v auguste vydala na túru po ostrove Peak Island, pričom spoločnosť jej robili traja ľudia, ktorých ešte v roku 2022 spoznala cez bezplatnú aplikáciu Bumble BFF. Ide o akúsi zoznamku, v rámci ktorej si ľudia nehľadajú romantický vzťah ale nových priateľov.

Iným členom generácie Z sa priateľstvá podarilo nadviazať počas bezplatných výstav v galériách či prostredníctvom dobrovoľnej činnosti. Margaux Duvallová si kamarátov hľadá pri behu či cyklistike alebo v miestnom golfovom klube, kde ju doživotné členstvo stojí iba desať dolárov.

„Ak naberiete odvahu a nájdete si nejaké hobby, tak si určite nájdete aj nových priateľov. Je viac než pravdepodobné, že spoznáte stovky ľudí v rovnakej situácii, v akej ste vy, ktorí takisto hľadajú kamarátov,“ zhrnula Duvallová.