Novela zákona o Horskej záchrannej službe (HZS) by mala podľa Ministerstva vnútra priniesť jej zefektívnenie a rýchlejšie plnenie úloh.

„Cieľom je tiež zriadiť stavovskú organizáciu Národnú asociáciu horských záchranárov, ktorej úlohou je vykonávať odbornú spôsobilosť mimo horských oblastí s použitím lanových techník a ktorá bude hájiť záujmy členov,“ uviedol rezort.

Novelou zákona by ministerstvo chcelo upraviť aj pravidlá registrácie a členstva v Národnej asociácii horských vodcov. Zmeniť by sa mohlo tiež zakotvenie disciplinárnej právomoci k osobám vykonávajúcim horskú vodcovskú činnosť. Táto činnosť by sa mohla rozšíriť o vedenie kurzov technickej pomoci v horách, ale aj podmienky vykonávania horskej vodcovskej činnosti.