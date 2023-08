Taiwanská spoločnosť Foxconn, ktorá je najväčším zmluvným výrobcom elektroniky na svete a hlavným výrobcom prístrojov Apple, hospodárila v druhom štvrťroku s čistým ziskom 33 miliárd taiwanských dolárov (943 miliónov eur). Oproti rovnakému obdobiu vlaňajška je to pokles o jedno percento. Firma uviedla, že za zhoršením je slabší dopyt v dôsledku problémov globálnej ekonomiky, informovala o tom agentúra Reuters.

Čistý zisk za druhý štvrťrok minulého roka bol po spresnení 33,29 miliardy taiwanských dolárov. Výsledok za tohtoročný druhý štvrťrok však prekonal odhady analytikov, ktorí v ankete spoločnosti Refinitiv čakali v priemere pokles čistého zisku až na 25,57 miliardy dolárov.

V druhom tohtoročnom štvrťroku bol podľa manažmentu poznať pokles dopytu po šikovných elektronických prístrojoch. Foxconn očakáva, že tržby za predaj šikovnej spotrebnej elektroniky v medziročnom porovnaní mierne klesnú aj za tretí štvrťrok. Táto skupina, ktorá zahŕňa smartfóny, sa na celkových tržbách Foxconnu podieľa asi z polovice.

Celkové tržby za tretí štvrťrok sa podľa odhadu manažmentu tiež znížia. Firma tak zhoršila aj celoročný výhľad a teraz očakáva, že tržby oproti vlaňajšku nepatrne klesnú, zatiaľ čo doteraz predpovedala tržby zhruba na vlaňajšej úrovni.

Pod značkou Foxconn firma vystupuje na zahraničných trhoch, zatiaľ čo v Číne a na Taiwane je známa ako Hon Hai Technology Group. Celý podnik sa inak volá Hon Hai Precision Industry.

Akcie Foxconn Technology na burze v Taiwane pred zverejnením výsledkov si pridávali asi jedno percento, neskôr ale klesli a deň uzavreli so stratou 0,7 percenta na 55,70 taiwanských dolárov. Od začiatku roka však vykazujú zhruba desaťpercentný cenový nárast.

Spoločnosť Foxconn nadobudla svoje stabilné miesto v rámci elektrotechnického priemyslu na Slovensku na základoch svojho predchodcu, spoločnosti Sony Slovakia, ktorá od roku 1996 pôsobila v Trnave a následne od augusta 2007 do júla 2010 v Nitre. V roku 2010 vytvorila Sony strategickú alianciu s taiwanským elektrotechnickým gigantom Hon Hai Precision Industry Co. Ltd. (pod obchodným názvom Foxconn) a predala mu väčšinový podiel v nitrianskom závode. Od júla 2010 spoločnosť zmenila názov na Foxconn Slovakia. Od roku 2016 je Hon Hai Precision Industry jej 100-percentným vlastníkom.