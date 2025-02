Keď Jake Kassan vo veku 27 rokov predal vlastnú firmu za 100 miliónov dolárov, myslel si, že mu peniaze prinesú šťastie. Spočiatku áno, no časom ho pripravili o zmysel života a uvrhli ho do cyklov úzkosti a depresie.

Firmu MVMT Watches založil ako 21-ročný, čo mu zabezpečilo finančnú slobodu, po ktorej vždy túžil. V roku 2018 ju predal spoločnosti Movado Group a stal sa mladým milionárom. „Mojou hlavnou motiváciou bolo vždy dosiahnuť finančnú slobodu,“ povedal J. Kassan pre CNBC Make It. „Celý čas som mal pocit, že môj zmysel života spočíva v tom, aby som zarábal peniaze.“

Neskôr nevedel nájsť nič, čo by sa mu zdalo rovnako dôležité ako podnikanie. „Myslím, že som stratil zmysel.“ Dnes, vo veku 33 rokov, sa snaží znovuobjaviť životnú motiváciu a prehodnocuje, čo preňho znamená šťastie.

J. Kassan priznáva, že nikdy nepatril k nadaným študentom. Viac ho zaujímalo podnikanie a zarábanie peňazí. „V škole sa mi nikdy veľmi nedarilo. Môžete to nazvať porucha pozornosti alebo akokoľvek chcete... Viem sa extrémne sústrediť na niečo, čo ma zaujíma, a byť v tom až posadnutý. Niekedy to však znamená, že obetujete iné oblasti života,“ povedal.

Jeho prvá firma neuspela. Fungovala na kamenných predajniach a nevedela konkurovať novým digitálnym predajcom. Táto skúsenosť ho naučila dôležitú lekciu: budúcnosť je v e-commerce.

V júni 2013 J. Kassan spolu so spolubývajúcim Kramerom LaPlantom založil MVMT Watches, tentoraz so silným zameraním na online predaj. Počas piatich rokov získali milión sledovateľov na Instagrame, vybudovali tím 45 zamestnancov a nakoniec firmu predali za 100 miliónov dolárov.„Ráno sa zobudíte a zrazu vidíte, že váš bankový účet vyzerá ako telefónne číslo,“ opísal svoj pocit J. Kassan. „V niečom sa veľa zmení, v niečom sa nezmení nič.“

„Najskôr to bolo úžasné, lebo som si užíval prítomný okamih. Ale po istom čase... každý deň bol rovnaký. Pýtal som sa sám seba: To je všetko?“ J. Kassan, ktorý sa už predtým potýkal s úzkosťou a panickými záchvatmi, zistil, že jeho duševné zdravie sa po predaji firmy ešte zhoršilo.

Po týždňoch uvažovania si uvedomil, že musí opäť pracovať na niečom, čo by mu dávalo zmysel. Dnes sa snaží vybudovať vlastný kanál na YouTube. Medzi podniky, do ktorých investoval, patrí spoločnosť Olipop s prebiotikami a spoločnosť Truff na výrobu omáčok. „Nemôžem si kúpiť viac pokoja mysle,“ povedal. „To je môj vzťah k peniazom. Som za to vďačný.“