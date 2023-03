Americká centrálna banka (Fed) bude úrokové sadzby zvyšovať aj napriek tomu, že obchodníci tvrdia opak, keďže obavy z bankovej krízy spôsobujú na trhoch nepokoje. Podľa portálu CNBC to vo svojej správe klientom skonštatovala investičná spoločnosť BlackRock, ktorá je zároveň najväčším správcom majetku na svete.

Investori sú presvedčení, že Fed tento rok zníži sadzby. BlackRock ich však varuje, že by na svoje prílišné sebavedomie mohli neskôr tvrdo doplatiť. Tieto ich očakávania by totiž boli na mieste, keby došlo k recesii sprevádzanej poklesom inflácie, no tieto predpoklady majú podľa stratégov neisté základy.

„V tomto roku nepredpokladáme žiadne znižovanie sadzieb – to je stratégia zo starých príručiek, keď centrálne banky utekali ekonomike počas recesie na pomoc. Centrálne banky teraz recesiu spôsobujú, aby mohli bojovať proti pretrvávajúcej inflácii, a preto je znižovanie sadzieb z nášho pohľadu nepravdepodobné,“ písalo sa v správe BlackRocku.

K zníženiu sadzieb Fedom by podľa investičnej firmy mohlo dôjsť iba vtedy, ak by nastala vážnejšia úverová kríza, ktorá by prehĺbila recesiu viac, než jej stratégovia očakávajú.

Názory BlackRocku sú v rozpore s názormi investičnej banky TD Securities či správcovskej firmy DoubleLine Capital. Tie tvrdia, že Fed sa mýli, keď hovorí o potrebe zvyšovať úrokové sadzby vo svetle čoraz väčšieho rizika recesie. Kolaps niekoľkých amerických bánk a švajčiarskej banky Credit Suisse viedol k prehodnoteniu menovej politiky všade vo svete a v Spojených štátoch spôsobil najväčšie výkyvy v oblasti štátnych dlhopisov za viac než desať rokov.

Nedávne ekonomické údaje naznačujú, že by BlackRock mohla mať pravdu. Fed zrejme naozaj „podceňuje, aká tvrdohlavá sa inflácia v dôsledku napätých trhov ukázala byť“. Kľúčové spotrebiteľské ceny v Spojených štátoch vo februári vzrástli, pričom štúdia vykonaná centrálnou bankou v New Yorku dospela k záveru, že inflácia sa v krajine „zdrží“ dlhšie, než sa pôvodne očakávalo.